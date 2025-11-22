機車行銀髮夫妻巧手 四色牌、拉環創人生新舞台

銀髮巧手秀1（中央社記者鄭維真彰化22日電）在彰化縣農村開機車行大半生的75歲巫裕豐與73歲妻子邱碧梅，無師自通摺出上百件紙藝作品，還設四色牌摺紙藝術館，陳列總統府細膩模型，更巧手投入拉環手作，創人生第二舞台。

家住彰化縣田尾鄉海豐村的巫裕豐白天是半退休的機車行老闆，夜裡常與邱碧梅專注坐在椅凳上，手指靈巧地穿梭於回收的四色牌與易開罐拉環間。

巫裕豐告訴中央社記者，20多年前看見山友用四色牌摺紙，深深吸引夫妻倆，藉觀察從桌墊等簡單作品練起，摺得不好就拆掉重做，一點一滴磨出精湛手藝。

廣告 廣告

夫妻倆靈感多半來自農村日常，創作能轉動的石磨、四合院等，巫裕豐笑著拿出首件腳踏車作品說：「現在一定可以做得更好」。

夫妻倆熱愛挑戰自我，以四色牌打造台灣少數保存完整的大宅之一益源古厝模型，數次前往拍照，不放過任何細節，無論屋簷弧度、花窗紋路都展現細緻手藝，歷時2年完成。

夫妻倆再接再厲，又花2年多摺出總統府模型。巫裕豐表示，夫妻倆和村裡不少人沒親眼看過總統府，他與妻子參考網路照片，用超過10萬張四色牌仿建，細微處考驗眼力和耐心，「每張紙要摺好、仔細黏」，每個角度都唯妙唯肖。

巫裕豐說，他將修機車電線技術運用在模型，讓作品通電發光。完工後夫妻倆趁機會北上參觀總統府，看到眼前景象忍不住感動紅了眼眶；同行鄰居誇說：「不用去台北，看你們的就很像。」

邱碧梅坦言，摺紙是感情考驗，「不會吵架才做得下去」，2人分工合作，討論色彩與比例，每件作品都蘊含默契與陪伴。

夫妻倆今年開始挑戰新媒材，以拉環串成包包、帽子，一頂帽子要用2500個拉環，後背包更超過3000個。邱碧梅微微瞇眼，邊穿線邊說：「做完就很開心，好有成就感。」巫裕豐在旁搭話：「我有時會幫忙穿線，她再組合起來。」

四色牌摺紙藝術館成村裡亮點，遊覽車常開進海豐村，甚至有國外遊客慕名參觀，親手體驗摺紙樂趣。夫妻倆說：「生活因持續創作而不無聊，手腦都在動，能活得更年輕。」（編輯：李明宗）1141122