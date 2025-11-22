機車行銀髮夫妻巧手 四色牌、拉環創人生新舞台
銀髮巧手秀1（中央社記者鄭維真彰化22日電）在彰化縣農村開機車行大半生的75歲巫裕豐與73歲妻子邱碧梅，無師自通摺出上百件紙藝作品，還設四色牌摺紙藝術館，陳列總統府細膩模型，更巧手投入拉環手作，創人生第二舞台。
家住彰化縣田尾鄉海豐村的巫裕豐白天是半退休的機車行老闆，夜裡常與邱碧梅專注坐在椅凳上，手指靈巧地穿梭於回收的四色牌與易開罐拉環間。
巫裕豐告訴中央社記者，20多年前看見山友用四色牌摺紙，深深吸引夫妻倆，藉觀察從桌墊等簡單作品練起，摺得不好就拆掉重做，一點一滴磨出精湛手藝。
夫妻倆靈感多半來自農村日常，創作能轉動的石磨、四合院等，巫裕豐笑著拿出首件腳踏車作品說：「現在一定可以做得更好」。
夫妻倆熱愛挑戰自我，以四色牌打造台灣少數保存完整的大宅之一益源古厝模型，數次前往拍照，不放過任何細節，無論屋簷弧度、花窗紋路都展現細緻手藝，歷時2年完成。
夫妻倆再接再厲，又花2年多摺出總統府模型。巫裕豐表示，夫妻倆和村裡不少人沒親眼看過總統府，他與妻子參考網路照片，用超過10萬張四色牌仿建，細微處考驗眼力和耐心，「每張紙要摺好、仔細黏」，每個角度都唯妙唯肖。
巫裕豐說，他將修機車電線技術運用在模型，讓作品通電發光。完工後夫妻倆趁機會北上參觀總統府，看到眼前景象忍不住感動紅了眼眶；同行鄰居誇說：「不用去台北，看你們的就很像。」
邱碧梅坦言，摺紙是感情考驗，「不會吵架才做得下去」，2人分工合作，討論色彩與比例，每件作品都蘊含默契與陪伴。
夫妻倆今年開始挑戰新媒材，以拉環串成包包、帽子，一頂帽子要用2500個拉環，後背包更超過3000個。邱碧梅微微瞇眼，邊穿線邊說：「做完就很開心，好有成就感。」巫裕豐在旁搭話：「我有時會幫忙穿線，她再組合起來。」
四色牌摺紙藝術館成村裡亮點，遊覽車常開進海豐村，甚至有國外遊客慕名參觀，親手體驗摺紙樂趣。夫妻倆說：「生活因持續創作而不無聊，手腦都在動，能活得更年輕。」（編輯：李明宗）1141122
其他人也在看
肇逃？男試圖移機車抓包酒駕 車上疑有不明血跡
肇逃？男試圖移機車抓包酒駕 車上疑有不明血跡EBC東森新聞 ・ 3 小時前
台中警處理酒後爭吵案 男持玻璃杯攻擊警員送辦
（中央社記者蘇木春台中22日電）台中警方今天凌晨獲報某民宅前有民眾酒後爭吵，員警到場處理時，其中一方梁姓男子，突手持玻璃杯砸向警方，造成1名警員手臂流血受傷，他被壓制逮捕後，全案依妨害公務等罪嫌送辦。中央社 ・ 3 小時前
長春路白茫茫！ 廂型車故障突冒煙 民眾誤以為失火
台北市 / 綜合報導 今(21)日接近中午時間，一輛廂型車行經台北市中山區長春路，不明原因冒出大量濃煙，所經之處全變成白茫茫一片，影響視線，還有民眾誤以為失火，嚇得衝出門。巡邏員警發現故障車輛，攔下協助聯繫拖吊車到場，所幸過程中沒有造成任何事故。廂型車行駛在路上，行經之處伴隨一大片濃煙，越走越遠幾乎擋住整個視線，準備右轉的車輛差點發生碰撞，險象環生，至於後面的車輛依序進入煙霧中，最後消失在畫面裡，眼前白茫茫一片的景象，是台北市中山區的長春路。目擊民眾說：「嚇了一跳，我以為是對面那棟大樓的(失火)嚇一跳。」目擊民眾說：「全部的摩托車都嚇到，就是你在比較遠的地方你會看到他煙很大，有點像火燒車之類的。」事發在21日中午11點35分，一輛廂型車開到，松江長春路口發現車輛開始冒煙，但因為車多不敢停下來，直到新生北路被員警攔下，大概開了550公尺，所幸員警速度很快，立即派員到場協助並將車輛拖離，過程中也沒有事故發生。不過車子好好的，怎麼會突然冒濃煙，車行說大致會有兩個原因。汽車修理老闆簡聖哲說：「一個是說本身的運行的水幫浦，它已經故障了，水，本身的熱量無法經過前面的散熱器排散熱的時候，然後它就會一直升溫到後面變蒸發，第二個方式是說我們的水的部分讓它滲漏，然後水管滲漏的水滴到那個引擎附近的一個高溫的地方，然後造成水，變一個冒煙出來。」警方表示遇到這樣的情況，可以先開啟車輛警示燈，再打110尋求協助，維護自身與其他用路人安全。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到
近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。自由時報 ・ 3 小時前
7旬匠人維修技藝精湛 老電扇轉動吹送懷舊涼意
銀髮巧手秀2中央社 ・ 4 小時前
彰化老夫妻熱愛四色牌創作 (圖)
彰化縣田尾鄉海豐村夫妻檔巫裕豐（左）與邱碧梅（右）熱愛以四色牌創作，兩人會分工合作並交流意見。中央社 ・ 4 小時前
鄭清木找零件維修老電扇 (圖)
75歲鄭清木是維修老電扇的師傅，工作時動作十分俐落，挑揀新零件為老電扇更換。中央社 ・ 4 小時前
彰化夫妻用四色牌摺古厝 (圖)
彰化縣田尾鄉夫妻檔巫裕豐（右）與邱碧梅（左）歷時2年，以四色牌仿建出台灣少數保存完整大宅之一益源古厝模型。中央社 ・ 4 小時前
老電扇吹出一甲子涼風 承載3代人回憶
銀髮巧手秀3中央社 ・ 4 小時前
彰化老夫妻巧手 四色牌摺出總統府模型 (圖)
彰化縣田尾鄉75歲巫裕豐（右）與73歲妻子邱碧梅（左）耗時2年多，以超過10萬張回收四色牌摺出總統府模型。中央社 ・ 4 小時前
酒駕撞飛散步夫妻釀1死還叫妻頂罪 彰化男遭行車紀錄器搓破判9年6月
彰化去年發生一起酒駕奪命事故！一名黃姓男子酒後駕車，撞上在路邊散步的老夫妻，造成老先生重傷不治、老太太多處受傷，事後非但未停車救人，反而短暫停留僅6秒即加速逃離現場。彰化地方法院以酒駕致死及肇事逃逸致死等罪，合併判處有期徒刑9年6月。黃男不服上訴，主張酒測與行車紀錄器取得程序有瑕疵，但台中高分院審理後認為一審判決無誤，駁回上訴三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
譴責惡質抹黑 高市府將依法正式提告
[NOWnews今日新聞]針對月世界垃圾山偷倒案件，立法委員陳菁徽發文指稱高雄市長陳其邁力挺涉案的李姓男子。高市府表示，該案目前由檢調偵辦中，經查證該相片係2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
高雄月世界遭濫倒成垃圾山！ 幕後首腦里長李有財父子羈押禁見
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，經收押指揮傾倒垃圾的蘇邦誠之後，進一步追查幕後首腦為現任無黨籍里長李有財，將他拘提到案，連同兒子李子森雙雙遭法院裁定收押。檢察官嚴維德19日指揮警察、環保局、林務署至田寮3處山坡地履勘，現場遭自由時報 ・ 4 小時前
足球運彩分析》11/23 曼城紐卡索聯亞洲凌晨開戰 子乃花教你用凱利指數推敲勝負邏輯！
「石油大戰」將在英超第12輪上演，兩ˋ支陸續靠石油大亨、財團注入資金走向豪門球隊的隊伍，本週日凌晨將要在紐卡索聯的詹姆士公園球場（St James' Park）展開交鋒。本場比賽賽前經過了國際比賽日的暫停鈕，近況、士氣等狀態項目的評比比重將降低，這場有怎樣的相對安全、具投注價值的選項，一樣分享給大家。Yahoo運動運彩通 ・ 4 小時前
北士科地上權 北市府與新壽完成解約協議
[NOWnews今日新聞]台北市政府表示，市府與新光人壽在昨（21）日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。台新新光金臨董會也於同...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
紅綠解封？陸學者劉國深：兩岸武裝分權下，民共對話門關未上鎖！
涉台重量級學者、廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深21日以視訊形式出席台北一場研討會時表示，大陸從來沒有排斥跟民進黨交往，儘管對話大門關起來，但是沒有上鎖，台灣人民用力推一下，就可進來了；「一國兩制台灣方案」是大陸方面提出的，台灣方面完全可以提出來討論哪個地方不接受，一起實事求是面對兩岸事務。文化大學國家發展與中國大陸研究所21日在文化大學大新館......風傳媒 ・ 4 小時前
毒雞蛋禁售令「有縫可鑽」！彰化衛生局長揭制度漏洞 籲中央明訂標準
彰化文雅畜牧場爆出芬普尼雞蛋風波，雖然中央第一時間下令禁售，但逾5萬顆問題蛋卻仍流入台中、新北，引發全台食安恐慌。事件不僅考驗稽查效率，似乎也暴露出台灣雞蛋安全管理在跨部會協作與制度設計上的結構性漏洞，《太報》採訪主管機關農業部、衛福部，及管制第一線的彰化縣衛生局，直指「農政、衛政不同調」恐怕是造成問題雞蛋外流的最大關鍵。太報 ・ 6 小時前
貨車失控撞國道護欄！副駕乘客拋飛 墜邊坡身亡
貨車失控撞國道護欄！副駕乘客拋飛 墜邊坡身亡EBC東森新聞 ・ 4 小時前
台南烏樹林廢棄物暫置場大火 灌救逾5小時控制
（中央社記者張榮祥台南22日電）7月丹娜絲颱風重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚大火，消防人員灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。中央社 ・ 3 小時前
國外刷卡選錯「幣別」多付冤枉錢 486先生示警恐扒兩層皮虧很大
出國刷卡別踩雷！許多民眾熱愛出國旅行，刷卡消費是家常便飯。不過電商網紅486先生特別提醒在國外店家結帳時，刷卡機通常會選擇要用當地貨幣還是台幣結帳，他強烈建議務必選擇「當地幣別」，才能避免被多收一筆名為「DCC」（動態貨幣轉換）的手續費，否則可能連原本期待的海外刷卡回饋都可能因此泡湯。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前