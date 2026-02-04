「機車被偷了」鬧烏龍 婦人停車超過20天想取車卻記錯地點

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市50歲利姓婦人1月11日將機車停放在楊梅區大成路旁，超過20天未取車，直到2月2日想前往牽車時找不著車，誤以為機車遭竊，急忙向楊梅警方報案，豈料是烏龍一場；原來她因時隔太久，根本記錯了停車位置，最後由警方協助在150公尺外順利找到機車。

警方表示，利婦報案時心急如焚，直說自己將車停在大成路旁，想牽車時，卻找不到車，憂心機車遭竊；警方陪同利婦前往尋找未果，進一步調閱周邊監視器調查，也未發現機車被竊等異狀，於是細細詢問利婦停車當天的活動路徑，並擴大搜尋範圍，順利在150公尺外的大成路旁，發現利婦的機車。

廣告 廣告

利婦看到機車後，才發現是自己記錯停車位置，讓她非常尷尬地不斷向警方致謝，警方提醒，年節將屆，民眾前往市場或人潮眾多地區購物，停車時應留意明顯地標，或以手機拍下照片記錄停車的位置，才能避免類似的一場虛驚。

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚悚！嘉義縣砂石車連環撞波及早餐店 店面慘遭撞爛

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

驚險！台南足療店男員工街頭持銼刀行凶 勇警衝出壓制帶回

