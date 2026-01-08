機車被撞倒！ 2歲童險遭貨車輾 母嚇急拉女救命

彰化縣 / 綜合報導

彰化市一名媽媽騎機車載著2歲女兒，被岔路開出來的轎車碰撞，母女倆摔到馬路上，當時剛好綠燈起步，往前行駛的小貨車差點輾過女童，還好媽媽趕快把她拉回來，生死一瞬間。

轎車從岔路裡開出來，停了一下又稍微往前，媽媽騎機車直行載著2歲女童，剎車不及撞了上去，母女倆摔到馬路上，前方路口剛好轉綠燈，小貨車起步往前行駛，媽媽看到女童差點被輾過，趕快把她拉回來，過程相當驚險。

後車目擊駕駛莊小姐說：「就嚇哭了，因為就看到一個東西滾出去，然後結果發現，是一個小孩，還好有抱，不然會被那台貨車後輪輾過去。」

後車駕駛目睹這起驚險車禍，不但嚇哭了邊開車邊哭，救護車趕到現場進行救護，媽媽抱著女童，讓救護人員檢查傷勢，還好只有輕微擦挫傷，送醫沒有大礙。

昨(7)日上午10點多，24歲謝姓媽媽騎機車載2歲女童，前往托嬰中心途中，經過彰化市彰草路與精誠路口，與轎車發生車禍。彰化縣彰化交通分隊小隊長邱澧鮮說：「(轎車)疑似未禮讓直行機車致交通事故，雙方持照均正常，酒測值均為0。」

機車車殼破裂，後照鏡也撞歪了，警方調查，發生交通事故的路口號誌，是閃黃燈與閃紅燈，轎車從岔路裡開出來，路權比較小沒有禮讓，加上車頭又超出黃色網狀線，沒有保持路口淨空，媽媽也沒有減速注意前方的路況，雙方都有疏失才會發生車禍。

