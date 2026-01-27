機車視野大進化！Pernis蜂鷹「三鏡頭」秒殺盲區 主動預警防護升級

者李鴻典／台北報導

面對日益複雜的用路環境，機車行車記錄器早已不只是「前後拍得到」的問題，而是「是否完整、是否清楚、是否即時」。聯鎧電子旗下品牌Pernis蜂鷹宣布推出業界首款三鏡頭行車記錄器MZ2023WGS，以更完整的拍攝結構，補齊過去前後雙鏡頭無法涵蓋的側向盲區。

MZ2023WGS添加180度環視鏡頭解決傳統雙鏡頭行車紀錄器無法涵蓋的側向盲區，進一步使行車紀錄影像更無死角。（圖／聯鎧電子提供）

品牌也同步釋出兩款重點產品線：Polaroid MS283WGS雙鏡頭行車記錄器，以同級最高規為定位出發，在影像畫質與產品規格上明顯突破既有價格帶想像，被視為 2025 年第四季起最受關注的影像明星機種；以及整合智慧投屏與行車輔助的 Pernis MS700CL智慧投屏行車記錄器。三款產品分別從「全視角拍攝完整性」、「影像品質＋主動安全」與「行車錄影＋智慧連動體驗」切入，共同構成本次最完整的行車影像進化布局。

從前後鏡頭延伸到左右， Pernis蜂鷹MZ2023WGS 三鏡頭行車記錄器採用前、後、環視三鏡頭配置，將過去雙鏡系統無法涵蓋的側向視角正式納入記錄範圍。

MZ2023WGS實際安裝照。（圖／聯鎧電子提供）

第三顆環視鏡頭透過180度超廣角與影像畸變校正技術，提供穩定且無變形的超寬廣180度畫面，能有效捕捉停等紅燈、變換車道兩側狀況或近距離互動時的關鍵影像。

透過面向騎士的180度環視鏡頭記錄騎士兩側影像。（圖／聯鎧電子提供）

聯鎧電子說明，這套三鏡頭架構不僅提升事故佐證的完整性，也延伸出更多騎乘應用場景，從日常通勤到跑山旅拍，都能兼顧安全記錄與畫面彈性，達到安全影像記錄無死角。搭配獨家開發的測速警示燈柱與高分貝蜂鳴器，在視覺與聲音層面同步提醒，讓行車影像系統從「被動記錄」進化為「主動守護」。

Pernis蜂鷹推出三鏡頭行車記錄器MZ2023WGS。（圖／聯鎧電子提供）

Pernis蜂鷹MZ2023WGS實錄照片-環視鏡頭。（圖／聯鎧電子提供）

在補齊視角之後，影像本身的清晰度與穩定度，成為行車記錄價值能否成立的關鍵。承接這樣的安全邏輯，Polaroid寶麗萊 MS283WGS雙鏡頭行車記錄器將重心放在影像調校與實拍表現上，強調真實亮度、色彩還原與夜間可辨識度。產品搭載 1080P HDR錄影規格，並由Polaroid與Pernis影像團隊共同調校，強調真實亮度與色彩層次，而非單純堆疊解析度數字。即使在夜間或高反差環境，車牌、招牌與動態光源依然清晰可辨。

Polaroid寶麗萊MS283WGS雙鏡頭行車記錄器，建議售價$5990。（圖／聯鎧電子提供）

在安全設計上，MS283WGS同樣整合聯鎧電子獨家測速警示系統與事故傾倒判斷機制，當偵測異常狀況時即自動保留關鍵影像，確保重要畫面不被循環錄影覆蓋。

Pernis蜂鷹MS700CL智慧投屏行車記錄器將影像從「事後觀看」帶入「騎乘當下」，透過前後雙鏡頭搭配手機智慧投屏功能，騎士可即時掌握後方路況，並靈活切換顯示畫面，讓行車記錄系統同時兼具記錄與輔助判讀功能，更能在大螢幕上快速切換手機投屏的畫面，加大騎乘的便利性。

Pernis蜂鷹MS700CL智慧投屏行車記錄器，建議售價$9900。（圖／聯鎧電子提供）

產品搭載Sony STARVIS星光級感光元件，並支援OTA韌體更新，近期更針對影像演算法進行優化，進一步提升細節解析與連線穩定度。搭配CNC金屬快拆支架與專屬App生態系，MS700CL不只是硬體升級，更成為騎乘資訊整合的一環，也為未來擴充應用預留彈性。

