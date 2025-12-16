台中市北區中清路15號上班尖峰時段發生五車連環撞事故！一名42歲潘姓男子騎檔車與51歲蕭姓機車騎士碰撞後失控撞入待轉區，導致3名等紅燈機車騎士遭波及，所幸僅造成2人輕傷。警方到場進行酒測，5名騎士均無酒精反應。當地居民表示，該路段因規劃問題容易發生事故，機車待轉區儼然成了「待撞區」，反映出都市交通安全問題亟需關注與改善！

機車變保齡球！台中尖峰5車連環撞，檔車衝進「待轉區釀2傷」 。(圖／民眾提供)

台中市北區中清路15號附近發生一起五車連環撞事故，事故發生在清晨七點五十六分上班尖峰時段。一名四十二歲潘姓男子駕駛檔車與五十一歲蕭姓機車騎士發生碰撞後，潘姓騎士失控撞入待轉區，導致三名正在等候紅燈的機車騎士遭波及。事故造成兩名騎士輕微擦傷，所幸無人重傷。當地居民表示，該路段因規劃問題容易發生事故，警方已到場處理並進行酒測，五名騎士均無酒精反應。

潘姓騎士失控撞入待轉區，導致三名正在等候紅燈的機車騎士遭波及。(圖／民眾提供)

事故發生在台中北區中清路15號，時間是早上七點五十六分，正值上班車潮尖峰時段。當時，四十二歲潘姓男子騎著檔車與五十一歲蕭姓騎士並行時發生擦撞。碰撞瞬間，中間的機車騎士側倒在地，痛到無法爬起來，而潘姓騎士則失控撞入機車待轉區。

碰撞瞬間，潘姓騎士則失控撞入機車待轉區。(圖／翻攝threads)

待轉區內停等紅燈的二十四歲林姓男騎士、二十六歲梁姓女騎士以及一位廖姓騎士不幸遭到波及，造成五車連環撞事故。警方到場後依法對所有騎士實施酒測，結果顯示五名騎士都沒有酒精反應。第二分局交通分隊小隊長邱火生表示，本次交通事故造成兩位駕駛輕微擦傷，其餘人員均未受傷，警方將進一步釐清事故肇因與責任歸屬。

所幸機車速度不快，否則滑出去就會像保齡球一樣撞擊其他車輛 。(圖／TVBS)

當地居民對此事故發表看法，認為該處行人道的規劃可能是造成許多車禍的原因之一。有民眾表示，騎車速度不宜過快，否則滑出去就會像保齡球一樣撞擊其他車輛。巧合的是，車禍地點就位於保齡球館附近。目擊這起事故的駕駛者直呼，機車待轉區儼然成了「待撞區」，反映出都市交通安全問題需要更多關注與改善。

