機車載好市多披薩有解了！阿伯施展「坐墊咬盒術」她驚：台灣人太聰明

生活中心／綜合報導

女網友在好市多目擊一名阿伯購買大披薩後，竟發揮創意將整盒披薩「夾」在機車坐墊與車身之間載運。（圖／翻攝自Threads @is___7）

一名女網友在好市多目擊一名阿伯購買大披薩後，因機車腳踏空間不足，竟發揮創意將整盒披薩「夾」在機車坐墊與車身之間載運，超狂畫面讓她驚呼「台灣人超聰明」。照片曝光後引發熱議，網友戲稱是「坐墊咬披薩」，紛紛表示學到了新技能，也有內行人分享用束帶固定的進階招式。

美式賣場好市多（Costco）的熟食區披薩因份量巨大、CP值高，深受民眾喜愛，但這款18吋的大披薩如何用機車載運回家，始終是許多騎士的難題。近日一名女網友在社群平台Threads上發文分享一段奇遇，她在好市多外看見一名阿伯買了整盒大披薩，正當她疑惑阿伯要如何騎車載走時，下一秒的畫面讓她大開眼界。

廣告 廣告

原PO描述，這名阿伯並沒有強行將披薩塞在腳踏墊上，而是熟練地打開機車坐墊，將披薩盒的一角放置在車廂邊緣，接著蓋上坐墊，「卡」一聲將披薩盒牢牢夾在坐墊與車身尾翼之間。確認穩固後，阿伯便瀟灑的騎車離去。這充滿「台灣味」的生活智慧讓原PO忍不住驚嘆：「台灣人真的超聰明！」

這招「坐墊夾披薩」的畫面曝光後，迅速在網路上掀起熱烈討論。許多網友紛紛留言大讚：「原來還有這招，真的是坐墊咬披薩」、「長知識了，下次我去外帶必勝客也要這樣試試看」、「完全沒想過可以這樣夾，太神了」。不過，也有經驗豐富的騎士在留言區補充更穩固的秘訣，建議可以搭配「束帶」或是「彈力繩」加強固定，避免路面顛簸導致披薩「跳車」或變形，展現出台灣機車族無極限的載物創意。

更多三立新聞網報導

中國器官移植離奇綁架、死亡事件頻發! 梁小龍公開反對隔天就死了...

強制體檢後失蹤！14歲少女遺體心腎遭挖 中國校園淪「器官屠宰場」？

談判團隊爆肝實錄曝光！熬夜9個月換經貿大禮 鄭麗君喊：世界需要台灣

新北狼父性侵猥褻578次「噁訊逼愛愛」繼女悲喊：我不是你老婆

