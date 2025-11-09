機車載水塔上街！險看嘸騎士身影，民眾驚：以為到東南亞。（圖／翻攝自爆料公社）

高雄市區驚見一名機車騎士載著巨大的白鐵水塔在街頭穿梭，這名騎士在高雄鳳山與三民區交界處，騎著機車搖搖晃晃地載運一個比人還大的白鐵水塔，幾乎完全遮蔽了騎士身影。由於事發地點附近有多家資源回收場，民眾推測騎士可能是為了將水塔變賣而冒險上路。警方表示，這種危險行為已違反交通法規，將依法開罰。

這起事件發生在5日晚間七點多，地點位於高雄市鳳山與三民區交界處。當時路上汽機車眾多，這名騎士載著巨大水塔在路上行駛，已明顯失去平衡，一路搖晃不穩，迫使周圍車輛和行人紛紛閃避。從照片中可見，水塔橫躺在機車後座，體積之大甚至讓人難以看見騎士本人，只有從下方露出的一雙腿才能辨識出騎士的存在。

附近民眾表示，這樣的行為非常離譜且危險，這麼大的水塔用摩托車載運明顯違反交通法規對車輛長寬高的限制，嚴重威脅到其他用路人的安全。另有民眾指出，在該區域經常看見有人載運各種物品前來變賣。

騎士載著巨大水塔，疑似要去回收場變賣，行駛過程中搖搖晃晃，相當危險。（圖／TVBS）

根據目擊者描述，這部機車當天從高雄鳳山的青年路出發，轉向中山西路後再沿澄清路往澄清湖方向前進。由於沿途經過多家資源回收場，推測騎士是計畫將水塔變賣。然而，這段長達4公里的路程是高雄往來屏東的重要省道，人車眾多，整個過程充滿危險。

轄區三民二警分局陽明所長詹宗霖表示，騎士的行為已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，將處以新台幣300元至600元不等的罰款，警方將依相關事證進行舉發。

專家指出，雖然白鐵水塔重達數十公斤，以目前每公斤約20多元的回收價格計算，變賣所得不到2000元，罰款金額雖不高，但若在運送過程中發生碰撞或水塔掉落，造成他人受傷或自身傷害，後續可能面臨的刑事和民事責任，將遠遠超過變賣所得，甚至可能需要賠上更多金錢。

【危險動作，請勿模仿】

