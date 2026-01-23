機車載羊奶「後座掛滿貨遮車牌」 後方騎士傻眼：根本無敵星星

一輛機車後座嚴重超載，直接擋住車牌。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

「真的無法可管嗎？」一名騎士在新北市板橋區目擊一輛機車後座掛滿物品，不但遮住車牌，轉彎時還險些拖地，讓他無奈道「牌全遮就有如吃了無敵星星，想怎麼騎就怎麼騎！」

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳一段行車紀錄器影像，只見一名機車騎士行經新北市板橋區遠東路時，看見前方一輛機車上不僅有裝羊奶的箱子，後座還掛滿各種提袋，直接遮住車牌，轉彎時袋子幾乎要拖地，讓騎士忍不住直呼，「車牌全遮就有如吃了無敵星星，想怎麼騎就怎麼騎，嚴重超載，後座東西都快貼地～真的無法可管嗎？」

畫面曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「紅燈時幫他撥開，公路總局送驗車單」、「遇到這種車，我都不敢緊跟在後面」、「都沒想過萬一掉一大包在你前面，或是他載物被路面障礙物石頭勾到，重心不穩在你前面雷殘，你跟他那麼近」、「掉一包東西下來你的命可能就沒了，一點防禦駕駛觀念都沒有」、「笑死，這種三寶我都離遠遠的，還可以跟這麼近，也是寶」。

根據《道路交通管理理處罰條例》第13條第1項規定，汽車（含機車）在行駛時，車主不得任意塗汙、折曲、遮蔽及塗抹反光漆等，導致不能辨識號牌，以規避交通違規等，如有違反規定者，將依法開罰2400元以上、4800元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或改正。

