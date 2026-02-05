機車追撞清潔車！騎士不治、2清潔員受傷 環保局沉痛發聲

楊姓男子5日上午不明原因追撞停在路邊的環保車，導致他重傷不治，2清潔隊員受傷。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區5日上午發生死亡車禍，60歲楊姓男子騎乘機車，沿環河南路行經大同南路口時，因不明原因猛烈追撞正在路邊執行公務的環保局作業車輛，強大撞擊力導致楊姓騎士當場失去意識，經送醫搶救後仍宣告不治；作業中的52歲楊姓清潔隊員和64歲許姓清潔隊員也被撞飛受傷，緊急送醫後無生命危險，環保局則強調，將全力配合調查，確切事故原因則仍須釐清。

5日上午9時許，楊姓騎士沿著環河南路往台北橋方向行駛，行經大同南路口附近時，撞上停放在路旁執行公務的環保局公務車輛，強大撞擊力道猛烈，機車車頭嚴重損毀，楊男當場倒地昏迷、失去意識。

警消獲報後連忙前往，救護車立刻將楊男送醫送往馬偕醫院急救，但楊男傷勢過重，仍於上午10時許不治身亡，警方調查後確認楊男無毒品前科，是否涉及酒駕則仍待進一步抽血檢驗。

這起車禍也造成兩名正在作業中的清潔員受傷，救護人員到場時2人意識清醒，經急救後發現楊男右腳小腿受傷需打石膏、右肩擦挫傷，許女則是顱內輕微出血，左腳骨折，所幸2人經急救後已無生命危險。

新北市環保局表示，三重區清潔隊5日上午於三重區環河南路執行分隔島清潔作業時，民眾騎乘機車自車輛右側與路緣之狹縫通過 ，撞擊本局資源回收車車尾右側後再撞擊2位剛下車之隨車人員。

新北市環保局表示，此事故造成機車騎士傷重不治，2名清潔隊員受傷。對於事故造成的人員傷亡，環保局將持續關懷騎士家屬及受傷同仁並表達誠摯慰問之意。有關事故發生原因，已交由警方進一步釐清調查並將全力配合。

