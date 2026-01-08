機車逆向闖國道！ 「猛撞小貨車」83歲翁撞飛慘死

83歲陳姓老翁騎機車逆闖國道，遭小貨車撞上慘死。讀者提供



又有車輛逆闖國道，而且還是高齡騎士！今天（1／8）晚間國道三號南下399公里長治路段，83歲陳姓老翁不明原因騎機車逆向駛入國道，結果被小貨車直接高速迎頭撞上，老翁當場慘死卡在車下。小貨車駕駛當場嚇傻，事故造成國道壅塞，詳細事故原因仍待調查。

根據警方調查，這名83歲陳姓騎士，今天晚間6時許，疑似從長治交流道南向出口匝道「逆向」騎上國道3號，於南向399K（屏東長治路段），迎面撞上外側車道由27歲楊姓男子駕駛的小貨車。由於撞擊力道猛烈，導致現場機車碎片散落一地，陳男當場不治。

83歲陳姓老翁騎機車逆闖國道，遭小貨車撞上慘死。讀者提供

事故發生時間正值晚間下班尖峰時段，車流一度受到影響，警方提醒用路人經過該路段時小心駕駛，詳細事故原因及肇責仍待釐清。

