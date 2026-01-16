機車鑰匙忘記拔！ 竊嫌偷複製入宅偷竊

南部中心／鄭博暉、蘇晟維 台南報導

機車鑰匙忘了拔，真的要小心了！台南近期發生多起住宅竊案，警方事後發現，被害人都曾經忘了拔鑰匙，遭到竊賊偷去複製後，又原封不動插回去，被害人還在慶幸車子沒被偷走，沒想到歹徒早就跟到自己家中，把家當全都偷光光。

簡嫌專門鎖定民眾忘記拔的車鑰匙，複製一份後再到被害人家中闖空門。（圖／民視新聞）

警方來到小套房，試圖破門而入，一腳踹開進到裡面，嫌犯還只穿著內褲，想跑也無處可跑，原來他被發現，過去三個多月，涉及至少4起住宅竊案，警局內滿桌的名牌包包、手錶、項鍊、首飾跟現金，全都是這名簡姓男子得手的贓物，讓警局都快變成了百貨公司專櫃，台南警第五分局偵查隊長潘志偉指出，「查獲41歲簡姓男子，起獲多款名牌包、飾品及現金等贓證物，案依加重竊盜罪送辦。」

嫌犯得手大量精品、名牌包等。（圖／翻攝畫面）

但能得手那麼多，原來他的獨門秘笈全因為這件事，民眾機車停好，隨手把鑰匙插在機車上忘了拔，上頭整串鑰匙，全成了嫌犯下手的目標，警方發現，嫌犯會四處尋找忘了拔鑰匙的機車，趁機把鑰匙偷走，並複製另外一把一模一樣的，還原封不動把鑰匙插回去，讓被害人毫無警覺，接著鎖定被害人住處，嫌犯就大搖大擺，直接開門長驅直入，附近居民直言，「要進到室內主機，拷貝才能完成，不知道什麼原因他可以拿到遙控器，我們自己的遙控器怎麼會被人複製，我也覺得很懷疑。」

簡嫌遭優勢警力控制逮捕。（圖／民視新聞）

如此特別的犯案手法，讓附近居民也全都嚇了一跳，而且嫌犯心思縝密，不只偷的時候從從容容，離開也是游刃有餘，不忘將屋內恢復原狀，而且就當街提著大包小包，彷彿是大採購一樣，事後被害人發現家當被偷了的時候，嫌犯早已逃之夭夭，其他民眾認為，「還是把鑰匙，放在身上會比較安全一點，很怕歹徒闖進來之後，危害到自己的家人。」民眾更擔心如果屋內有人，恐怕會讓家人身陷危險，只是忘了拔車鑰匙，整個家當都被有心人士搬空，被害人恐怕也都始料未及。

