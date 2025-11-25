機車鑰匙爆改成萬能鑰匙 慣竊師大商圈行竊偷5.8萬被逮

一名劉姓男子日前持自製萬能鑰匙於師大商圈行竊，偷走5.8萬元得逞。（圖／翻攝畫面）

師大商圈傳竊案！北市大安分局和平東路派出所日前獲報，位於師大商圈的一間印度異國料理餐廳，光天化日之下竟遭竊嫌持萬能鑰匙闖進，偷走收銀機裡5.8萬元的營業額，讓店家氣得報警處理。警方獲報後，也循線掌握61歲的劉姓男子涉有重嫌，日前於其新北市瑞芳區的住家一舉將人逮捕到案。

據了解，有多項竊盜前科的61歲劉姓男子，平時無所事事，竟將機車鑰匙改為萬能鑰匙，憑藉著自己過去曾在師大商圈住過的經歷，鎖定店家上午通常不會太早開門營業，從瑞芳搭乘火車抵達北市，拿著鑰匙到處轉，一間印度異國料理餐廳的門因此意外被劉男轉開。

劉男進入後直奔店家的收銀台，直接將放在收銀台內店家3天、總共5.8萬元的現金全數取出，隨即逃逸，直到店家發現後怒報警處理。警方獲報後也立即成立專案小組，鎖定劉男涉有重嫌，日前持拘票與搜索票前往劉男位於新北市瑞芳區的住處將仍在睡夢中的劉男逮捕到案。全案依竊盜案移請臺北地檢署偵辦。

警方表示，將加強轄內巡邏，亦呼籲商圈店家，應留意關店後門窗有無緊閉，加強防盜保全措施，除了將貴重物品妥善保管、上鎖，亦避免貪圖方便而將鑰匙留於店內，若有可疑人車徘徊，請撥打110報案，維護社會治安人人有責。

