機車長出房長出方向盤還不用戴安全帽 「駕艙三輪車」最快下半年合法上路

以後路上可能會再出現一種很有趣、多元的新交通工具：長得像機車、開起來卻像小車的「駕艙三輪機車」。交通部正在規劃開放這類封閉式車室、方向盤操控的三輪車上路，最快今年下半年就能合法領牌行駛。對每天被坑洞、雨天打滑、路面顛簸折磨的通勤族來說，這可能是介於機車與汽車之間的既好又新選擇，只是它雖小，但未來停車恐怕仍會成為頭疼問題。

交通部近日預告將修正道路交通安全規則，準備開放一種新型態的三輪機車，也就是俗稱的「駕艙機車」。它不是一般機車那種握把操控，而是有封閉式車室、方向盤轉向，外型像迷你小車，身份歸類三輪機車的車款。

未來這類車輛上路，領的是機車車牌，不過，駕駛資格門檻會比較高，必須持有小型車以上駕照才能開。路權方面則比照小型車使用，但有一個大前提：不能上國道，也不能跑快速公路，還是得乖乖在一般道路上當你的靈活小夥伴。

不過，這條看起來還有爭議，因為黃牌、紅牌機車是可以上快速道路的，如果將之限制，那表示，以後這類車款不管是引擎動力、還是電動動力，只能掛上白牌，不符合機動車輛交通法規發展路徑。

交通部也規劃，駕艙機車的檢驗方式會比照小型車，包括新車登記檢驗與定期檢驗，甚至隔熱紙也納入管理，開車時要繫安全帶，停車則更彈性，可以停小型車停車格，也可以停機車格，算是相當「兩邊通吃」，但問題就在停車格太浪費、停機車格恐怕一格不夠放。

事實上，三輪機車在台灣並不陌生，像YAMAHA Tricity155、宏佳騰Ai-2 Gather、光陽CV3這些車款，早就已經合法領牌上路，主打穩定性更高、載物更方便。只是它們仍是傳統機車握把操控，這次交通部要開放的，是更進階的方向盤駕艙版本。

說起其實三輪交通工具的誕生，這跟歐洲交通環境有很大的關係。去過歐洲旅行的人，必然看過那種石板路、小巷弄、下雨還會滑的古城區街道，那種路況騎兩輪，穩定性會大打折扣。

因此三輪車開始於歐洲流行，輪胎設計也從前1後2、衍生出現在主流前2後1的設計，穩定度接近汽車，但又保有機車的靈活操控。三輪車放到台灣，其實也很合理。畢竟台灣道路品質坑坑洞洞、補丁又多，三輪車的穩定性優勢就更容易被感受到。對不想開大車、又希望比機車更安全的人來說，駕艙三輪機車可能會是一個剛剛好的新選項，由於又容易下雨，這下有「駕艙三輪機車」後，那就更完善了。

交通部表示，草案預告期60天，加上後續法制作業，預計最快今年下半年就能開放上路。未來台灣街頭，或許真的會多一種「介於機車與汽車之間」的新物種，讓通勤這件事兒多一點選擇、也多一點趣味，接送小孩也更加方便。



