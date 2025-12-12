機車阿嬤追撞曳引車、小客車撞樹 花蓮台9線「1小時2死亡車禍」

80歲阿嬤追撞臨停槽車身亡。（圖／東森新聞）





花蓮台9線今（12日）上午在1個小時之內，發生2起嚴重車禍。分別是80歲的阿嬤騎乘機車撞上臨停的槽車後，送醫搶救宣告不治；另外一起則是自小客車駕駛，不明原因偏移自撞，同樣送醫搶救宣告不治。

花蓮新城鄉台9線北上179.6公里處，12日上午發生一起機車撞上臨停曳引車的事故。曳引車林姓駕駛因肚子不適將車臨停在機車道，下車到路旁排便時意外引發車禍。

一輛自小客車失控撞樹，駕駛身亡。（圖／東森新聞）

12日上午09:51台9線206k壽豐段，一輛轎車不明原因偏移，撞擊路旁路樹導致車體變形，送醫後宣告不治。

