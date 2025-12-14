機車雙載環抱違規？網傳駕駛恐300元罰鍰 台中警出面闢謠

近日，社交媒體上流傳一則消息，聲稱機車後座乘客在雙載時環抱駕駛屬於違規行為，將面臨300元至600元的罰款。此消息引起了廣泛討論，對此，台中市交通警察大隊發表聲明，指出這一說法為虛假資訊。根據《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，後座乘客只要正常乘坐，無論是扶著、抓著安全把手或環抱駕駛，都不會違反規定。

近日，社交媒體上流傳一則消息，聲稱機車後座乘客在雙載時環抱駕駛屬於違規行為，將面臨300元至600元的罰款 。（圖／翻攝自gettyimages）

最近網路上流傳一則消息，指稱「機車後座乘客雙手環抱駕駛是違法行為」，並會被開罰300元罰鍰。甚至還貼出數據顯示，今年1至6月台北市已開出187件相關罰單，並引用《道路交通管理處罰條例》第31條第5項作為依據。內容提到：「機車後座乘客禁止雙手環抱駕駛、禁止側坐或懸空擺動，且不得前傾貼靠駕駛。」

對此，台中市交通警察大隊澄清：近期網路流傳的訊息屬於虛假內容，根據《道路交通管理處罰條例》第31條第5項規定，「機車附載人員或物品未依規定者，處3百元以上、6百元以下罰鍰」，提醒大家千萬別被誤導！

此外，依據《道路交通安全規則》第88條，後座乘客並未被禁止環抱駕駛，只要正常乘坐、坐姿穩妥，不論是「扶著」、「抓著安全把手」或「環抱」駕駛，都不算違規。但若出現「側坐」、「未坐穩」、「站著」或「未戴安全帽」等情況，就會依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項處以300至600元罰鍰。

警方再次提醒，為了您和後座乘客的安全，全程務必「坐好坐滿」！請勿側坐，後座應緊握扶手或抓穩，並記得佩戴安全帽且繫妥帽帶，行車中保持平衡，注意路況，安全第一！

