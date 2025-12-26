機車雙載自撞護欄 母女齊送醫68歲母臉部重創不治

cnews204251226a15

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市三重區疏洪五路2段，往疏洪五路1段方向，昨（25）日晚間9時左右，傳出一起母女雙載自撞護欄，造成1死1傷的不幸意外。三重警分局表示，獲報有交通意外時，就立即派員警前往現場處理。初步了解，42歲蕭姓婦人，騎機車載著68歲梁姓母親，不慎自撞護欄。蕭婦身體左側擦挫傷、肋骨也疑有斷裂跡象。梁母則臉部及下巴有受傷，當時已沒有了呼吸心跳，緊急送往台北醫院急救，仍傷重不治。肇事詳細原因，還待釐清中。

三重警分局表示，蕭姓婦人酒測值為零。除了立即調派警力，趕赴現場進行交通疏導，引導車流。全案也依規定實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，以釐清詳細肇事原因。

cnews204251226a14

照片來源：新北市警方提供

