機車雙載路口追撞前車 31歲男騎士涉毒駕身藏依托咪酯菸彈

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市中和警分局員警，昨（10）日晚間9時許獲報，轄內中和區中正路、圓通路路口，疑傳出機車追撞停等紅燈機車的交通事故。中和警分局表示，警力獲報隨即前往處理，初步了解，31歲陳姓男子，騎機車載著25歲詹姓女子，沿中正路慢車道往板橋方向行駛；而30歲彭姓機車女騎士，正在路口停等紅燈，陳男疑因施用毒品導致精神狀態受影響，而且未注意車前狀況，竟自後方追撞彭女。

警方表示，彭女被撞後倒地，左側鎖骨骨折及左手、左腳有多處擦挫傷，送往雙和醫院救治。而涉嫌肇事的陳姓男子及後座的詹姓女子，也倒地而有多處擦挫傷，不願送醫。員警對陳男及彭女酒測，結果均為0.0mg/L，沒有酒後駕車的情事。

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中和警分局表示，員警對陳男實施毒品唾液快篩檢測，結果呈依托咪酯陽性反應，並查獲電子菸主機1支、依托咪酯菸彈1顆，當場將他逮捕。全案訊後依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例等，將陳男移送新北地檢署偵辦。

警方表示，針對陳嫌涉嫌毒駕的行為，也依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款及第35條第9項規定，製單舉發並扣留車牌、查扣車輛等。

照片來源：新北市警方提供

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