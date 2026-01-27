機車雙載遭撞 轎車竟加速撞開2人 駕駛稱：沒看到

一輛白色轎車右轉時與雙載機車發生碰撞，機車上一男一女倒地，轎車卻疑似未停還加速往前。（圖／翻攝自爆料公社）





台中外埔知名落羽松大道附近發生驚險車禍，一輛白色轎車右轉時與雙載機車發生碰撞，機車上一男一女倒地，轎車卻疑似未停還加速往前，把兩人當場撞開，畫面看起來就像是將人輾過，相當驚險，肇事的37歲的蔡姓駕駛供稱，他當時被A柱擋到都沒看到人，但現在被質疑明明撞那麼大力卻都沒察覺嗎，警方也要釐清肇事過程。

前方白色進口轎車，打右轉燈要開出T字路口時，一台雙載機車直直從左邊衝了過來。撞完之後，機車上一男一女全倒地，但轎車駕駛並沒有停下來，反倒是踩油門加速往前。轎車像是輾過女生一樣，她還跟著滾了好幾圈，畫面相當驚人，連後方目擊民眾都覺得，白車竟然撞了人，還將人輾過。附近民眾vs.記者：「他應該是很緊張，然後把他壓過去。」

怎麼會撞了人完全沒停下？當時白車打右轉燈後，機車從左邊竄出直接撞上，撞擊力道很大，也造成車輛晃動，但駕駛竟然沒停下，而且一男一女跌在他的車前，他還能繼續踩油門，煞車燈完全沒亮過，就這樣開過去，把女子擦撞到旁邊，女子滾了一圈剛好驚險避開車輪，結果就是車子咚咚兩下，這時駕駛才驚覺自己撞到東西，整個過程竟然都無感。

后里交通小隊小隊長蔡政翰：「雙方當事人均留在現場，並依規定報警處理，經查並無肇事逃逸情事，雙方駕駛經檢測，均未發現有酒駕情形。」

事情就發生在，25日17點40分左右，台中外埔區水頭二路跟月眉西路口，雙方都是剛從麗寶樂園玩完準備回程，37歲的蔡姓男子開車右轉時，跟20歲的廖姓男騎士發生碰撞，連同後座16歲的沈姓女子雙雙倒地，不過警方到場釐清之後，蔡姓駕駛聲稱自己是被A柱擋到，並沒有輾過人，而女子的傷勢，也確實有四肢擦挫傷，跟被輾過的傷勢有落差。附近民眾：「沒告示牌，沒紅綠燈，這個路口常常發生車禍。」

這個路段因為鄰近樂園，假日很多車輛會經過，因為是T字路口加上沒有號誌，駕駛很容易大意，只是這樣擦撞，明明晃動很大，蔡姓駕駛卻竟然都沒發現，也幸好角度關係，讓女子閃過一劫，至於詳細的車禍原因，仍待調查釐清。

