機車駕照筆試全面取消是非題 改50題選擇題 1/30上路

114年約29萬人報考機車駕照筆試，公路局今天（2日）宣布，自1月30日起實施機車駕照筆試全面取消是非題，改為50題選擇題，其中危險感知能力情境題與影片題比率從原本20%提高至30%。另外，汽車筆試改全選擇題預計將在6月實施。

交通部公路局長林福山2日宣布，自1月30日起實施機車駕照筆試全面取消是非題，改為50題選擇題，其中危險感知能力情境題與影片題比率從原本20%提高至30%。（中央社）

交通部公路局規畫駕照管理3策略、共17項措施，115年起將陸續實施，改革核心理念為以人為本，讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力。

公路局今天舉辦記者會宣布，1月實施措施包括「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」。

廣告 廣告

公路局長林福山表示，今年1月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題，新制題庫共1050題選擇題，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等4大類。

其中，危險感知能力相關情境題與影片題，將由現行10題調整增加至15題，占整體考題比率由20%提高至30%，以強化考生對道路風險辨識與因應能力。

林福山舉例，媒體常報導機車在路口遇紅燈時，騎士改以牽車方式通過路口，卻仍遭警方開單，而交通部已透過函釋加以說明，這次也將相關案例納入題庫，機車駕駛人在紅燈期間，以牽引方式通過停止線或號誌管制路口，行為人視同闖紅燈。

現行機車考照採上網預約，林福山指出，民眾即日起預約1月30日（含）以後考試日期，將適用新制，目前公路局監理服務網已同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統。

除機車考照制度調整外，林福山提到，汽車筆試改全選擇題預計將在6月實施，將從現行40題增為50題，並維持每題3個選項，並將在汽車筆試中加入危險感知及情境題，占比約2成。

林福山表示，在強化以人為本駕駛訓練項目部分，已要求駕訓班自1月起實施以人為本課程訓練，相關場地標誌已完成布設，例如要求小型車行經無號誌化路口先停再開、大型車需做視野死角確認及大型車指差確認，預計3月底實施，一旦未做到上述動作，一次扣32分，因成績達70分以上才合格，未確實執行者無法通過考試。

根據公路局統計，汽車筆試及格率約79%，機車筆試約72%，去年約有29萬人報考機車筆試。