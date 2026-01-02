機車駕照筆試新制1/30上路 取消是非題、危險感知能力出題比例增

台北市 / 林彥廷 綜合報導

公路局於114年規劃駕照管理三策略將於115年陸續實施，改革的核心理念就是以人為本，讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力。今(115)年1月要上路的措施有「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」共4項措施。

公路局表示，其中，115年1月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題形式測驗。新制題庫共計1,050題選擇題，並導入「以人為本」之核心理念，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等四大類。其中「危險感知能力」相關之情境題與影片題，將由現行10題調整增加至15題，占整體考題比率由20%提高至30%，以強化考生對道路風險之辨識與因應能力。

圖 / 公路局 提供

▲ 圖 / 公路局 提供

圖 / 公路局 提供

▲ 圖 / 公路局 提供

公路局說明，機車筆試新制將於115年1月30日正式實施，民眾即日起預約115年1月30日（含）以後之考試日期，將適用新制。為便利民眾提前瞭解新制題型，公路局監理服務網同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統。考生如預約考試日期為115年1月29日（含）以前，可使用舊制模擬測驗；如預約日期為115年1月30日（含）以後，則可使用新制模擬測驗，歡迎民眾多加利用。

公路局表示，另外，自115年1月起除實施機車筆試新制外，在「強化以人為本駕駛訓練項目」部分，實施以人為本課程訓練，如停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認，透過在駕訓班課程學習，以在真實的交通環境中作出正確的判斷和反應。

公路局提到，對於「主動關懷高齡者」部分，提醒高齡長輩應避免之違規情境，依事故及違規統計資料分析關懷高齡長輩常見違規及事故肇因第一當事人，結合既有屆齡換照通知作業寄發提醒通知單，及利用電話關懷高齡者留意自身駕駛行為與身心狀況，兼顧高齡者行車安全與移動需求。

公路局說，此外，自今年1月1日起也針對「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」，名下駕照皆自願繳回的長者，持敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，補助2年期間，每月回饋上限1,500元。

公路局強調，以上4項措施為「駕照管理三策略」改革方案之重要一環，期透過加強考照制度及協助高齡者安全駕駛，從源頭培養具備正確交通安全觀念之駕駛人，共同營造更安全、友善之用路環境。

原始連結







