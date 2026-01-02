機車駕照筆試新制1/30起實施 全面改為選擇題

記者李佩玲／臺北報導

交通部公路局今（2）日宣布，1月30日起機車駕照筆試將全面取消是非題，改為50題選擇題，且其中「危險感知能力」相關的情境題與影片題，將由20％提高至30％，以強化考生對道路風險的辨識與因應能力。

公路局於規劃駕照管理3策略、共17項措施，將於今年起陸續實施，其中，今年1月上路的措施包括「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」等4項措施。

廣告 廣告

公路局說明，1月30日起將實施機車駕照筆試新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題形式測驗。新制題庫共計1050題選擇題，並導入「以人為本」的核心理念，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等4大類。其中「危險感知能力」相關的情境題與影片題，將由現行10題調整增加至15題，占整體考題比率由20％提高至30％。

公路局表示，機車筆試新制將於1月30日正式實施，民眾即日起預約1月30日（含）以後的考試日期，將適用新制。為便利民眾提前瞭解新制題型，公路局監理服務網同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統，考生如預約考試日期為1月29日（含）以前，可使用舊制模擬測驗；如預約日期為1月30日（含）以後，則可使用新制模擬測驗。

針對主動關懷高齡者部分，將依事故及違規統計資料分析關懷高齡長輩常見違規及事故肇因第一當事人，提醒高齡長輩應避免的違規情境，並結合既有屆齡換照通知作業寄發提醒通知單，首波將針對曾有相關紀錄約1200名75歲以上高齡駕駛，寄發換照與關懷提醒通知單，同時也將利用電話關懷高齡者留意自身駕駛行為與身心狀況。今年1月1日起也針對70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋，名下駕照皆自願繳回的長者，持敬老卡搭乘公共運輸回饋50％，補助2年期間，每月回饋上限1500元。

此外，今年1月起，在強化以人為本駕駛訓練項目部分，也實施以人為本課程訓練，如停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認，透過在駕訓班課程學習，以在真實的交通環境中作出正確的判斷和反應。

交通部公路局宣布1月30日起將實施機車駕照筆試新制，全面取消是非題。（記者李佩玲攝）