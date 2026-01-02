機車駕照筆試1/30起取消是非題 50題全改選擇題

公路局2日下午召開記者會，針對本月起上路的4項駕照改革措施進行說明，分別為機車駕照筆試全面改採選擇題、駕駛訓練強化以人為本駕訓項目、主動關懷高齡者、70歲以上長者自願繳回駕照可獲TPASS優惠補助。

公路局表示，自1月30日起，機車駕照筆試將正式刪除是非題型、統一改採50題選擇題。由於現行機車考照為網路預約，公路局提醒考生，若預約考照日期為1月29日前，仍會使用舊制題型；預約1月30日後者才會由新制題庫出題。考生若有需要，可至公路局網站查詢新制、舊制筆試題庫。

根據公路局規劃，新制題庫核心理念為「以人為本」，目前已完成1050題選擇題編列，共分為正確觀念與態度、主動停讓文化、安全駕駛能力、危險感知能力等4類型，其中危險感知能力題型從原本10題增加至15題、佔比30%，盼強化考生道路風險辨識與因應。

此外，汽車駕照筆試題型也將在今年6月改為新題型，除題數由現行40題增加至50題外，還會比照機車考照筆試新增「危險感知能力」情境題。

公路局也要求駕訓班自1月起強化以人為本駕訓項目，包括要求小型車行經無號誌化路口要先停再開、大型車須做指差確認與視野死角確認等。

針對高齡者常見交通違規項目，公路局也將從本月起進行分析並主動關懷；若70歲以上長者願意繳回駕照，可獲得50%公共運輸回饋，每月上限1500元，共補助2年。

