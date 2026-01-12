機車駕照1/30筆試新制上路！取消是非題 改成50選擇題

機車筆試新制，於1月30日起題型刪除是非題，全改為選擇題。(考照示意圖) 圖：新北市高灘處提供

[Newtalk新聞] 公路局推動駕照管理改革，機車駕照筆試將自民國1月30日起實施新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題測驗。民眾即日起預約1月30日(含)以後的考試日期，將適用新制題庫。

公路局於今年陸續實施駕照管理三策略。本次改革策略核心理念就是以人為本，希望透過初學考照、違規回訓及高齡分級關懷換照，讓整體駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力。今年1月上路的措施包括「機車筆試試題全面改為選擇題」、「強化以人為本的駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」，以及「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」，共4項措施。

公路局指出，其中1月30日起正式實施機車筆試新制題庫。考試題型將刪除是非題，改採50題選擇題形式，共計1,050題。題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」四大類。其中，「危險感知能力」相關的情境題與影片題，將由現行10題提高至15題，占整體考題比例由20%提升至30%，藉此強化考生對道路風險的辨識與因應能力。

公路局說明，為協助考生提前熟悉新制題型，公路局監理服務網已同步提供舊制與新制筆試模擬測驗系統。若考試日期預約在115年1月29日(含)以前，可使用舊制模擬測驗；若預約1月30日(含)以後，則適用新制模擬測驗，呼籲考生多加利用相關資源。

