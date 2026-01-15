機車駕訓自付0元？北市＋交通部補助最高可達6500

為提升道路交通安全、培養正確防衛駕駛觀念，北市交通局延續去年，推出3種多元機車駕訓補助方案，扣除機車駕訓練費、道路安駕訓練費，自付訓練費有望0元支出。（本報資料照片）

為提升道路交通安全、培養正確防衛駕駛觀念，北市交通局推出3種多元機車駕訓補助方案， 除可獲交通部公路局補助2500元至3800元外，北市再加碼補助2700元，補助金額合計最高可達6500元，扣除機車駕訓練費、道路安駕訓練費，自付訓練費有望0元支出；即日起至12月15日止受理報名，名額不限於台北市民，只要年滿18歲即可報名。

民國114年1至9月機車死傷人數以18至24歲年輕族群占比20.8％最高，尤其高中畢業、剛進入大學，正是需要使用機車的年紀，根據數據顯示，參加駕訓者較未受訓者違規風險降低59％、肇事風險降低36％，同時參加駕訓及道路安駕者較未受訓者違規風險降低64％、肇事風險降低51％，盼能藉由機車駕訓強化防禦性駕駛安全觀念，同時增加實際行駛經驗，以降低肇事、違規風險及死傷比例。

即日起至12月15日受理報名，符合報名資格者，可洽執行駕訓班報名。（北市交通局提供／張珈瑄台北傳真）

另交通部公路局去年10月公布，今年1月底考領機車駕照筆試刪除是非題，改為全選擇題，並增加危險感知情境題，9月推動機車道路駕駛訓練，明年10月機車分區試辦道路考驗，機車考照將變得更加嚴格。

交通局指出，須具備基本駕駛能力才可以參加道路訓練，對應機車常見事故肇因納入道路訓練課程 ，完成道路訓練才可以參加道路考驗，確保民眾具備實際道路安全駕駛能力，也規畫完善感知訓練課程、考驗員培訓、駕訓模擬器研發、道考設備、提供可投保的保險。

交通局表示，115年北市機車駕訓補助方案及名額分為3種，「機車駕訓及道路安駕」共400位名額，凡參加場內訓練並完成場外道路訓練（考照前或考照後擇一），除可獲交通部公路局補助2500元至3800元外，北市再加碼補助2700元，補助金額合計最高可達6500元，扣除機車駕訓練費2800元至3700元、道路安駕訓練費約1200元至2500元，形同訓練費自負0元，訓練共5小時，含實際道路訓練4小時。

「機車駕訓」為604位名額，交通局說明，若民眾僅參加場內駕訓課程，仍可獲北市補助1300元，訓練費自付200元至1100元，訓練包含學科6小時、術科10小時，適合首次接觸機車、希望先建立基本操作能力的新手族群；另「考照後道路安假訓練」有104位名額 ，已考取機車駕照的民眾，也可報名參加場外道路訓練課程，透過實際道路訓練，提升路感與正確騎乘技巧，北市政府補助1200元訓練費，課程共3小時，含實際道路訓練2小時。

交通局提醒，各項補助方案名額有限，即日起至12月15日止；此外，交通局也推動高齡駕駛「汽車道路安駕訓練」，凡年滿65歲且持有普通小型車駕照者即可報名，課程內容包含場內操作練習、交通法規說明及實際道路駕駛訓練，從操作技巧到用路觀念一次補齊，完成訓練者不僅免學費，部分駕訓班更額外提供1000元補貼。

