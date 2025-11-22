機車騎不穩被攔查 女毒品通緝犯被新制快篩抓出毒駕

〔記者鄭景議／新北報導〕35歲吳姓女子昨(21)日在新北市中和區騎乘機車時，因騎乘不穩、神情恍惚且語無倫次，遭中和分局員警鎖定攔查。經查，吳女竟是新北地院發布的毒品通緝犯，且經毒品唾液快篩呈陽性反應。吳女除將面臨通緝歸案，還將成為毒駕新制重罰對象，全案已移送新北地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源。

中和分局交通分隊分隊長黃湘凌、警員劉立中昨日下午1時許在成功路執行交通稽查勤務時，發現一名機車騎士騎乘不穩、神情恍惚。員警隨即示意攔查，但該車輛未立即停下，警方保持安全距離持續跟隨，最終在台北市羅斯福路四段順利將其攔停。

廣告 廣告

經查證，該名35歲吳姓女子竟是被新北地院發布的毒品通緝犯，員警立即依法逮捕。警方隨後將吳女帶返勤務處所實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應。

中和分局指出，為強化打擊毒駕行為，警政署已於11月19日增訂相關法規，明訂唾液快篩及拒測程序，並自11月20日起全國同步執法。駕駛人如唾液快篩陽性，將依《道交條例》第35條處新台幣3萬至12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年。若尿檢呈陽性，後續還會依刑法公共危險罪移送偵辦。

中和警分局呼籲，警方將持續加強稽查，全力防制毒駕，確保市民行車安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

男子違停飄K味 南港警首用唾液快篩揪出毒駕

台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝

唾液快篩逮毒犯新北首例！男口含煙彈企圖蒙混 唾液快篩陽性無所遁形

台中首例！12期摩鐵旁飄陣陣怪味 唾液快篩陽性揪出毒駕男

