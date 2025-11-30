機車騎士小心！他被警攔下才發現「忽略1事」恐被罰3.6萬元

社會中心／游舒婷報導

台中一名陳姓騎士日前在路口違規跨越雙黃線時，被警方攔查才發現，自己機車的車牌已經被註銷。原來他忘記續保機車強制險，才導致車牌被依法撤銷，而這個結果恐讓該名騎士面臨3萬6000元罰鍰。

騎士完全不知道自己車牌被撤銷，恐被罰3.6萬元。（圖／資料照）

根據《中時新聞網》報導，台中警方表示，他們巡邏發現一輛機車違規跨越雙黃線，準備上前攔查。此時巡邏車的智慧車載系統跳出警示，顯示該車牌號碼異常。員警上前詢問騎士狀況時，車主一臉錯愕，完全不知道車牌發生什麼事。員警出示相關畫面後，陳男才意識自己的車牌遭到註銷，背後原因竟是忘記續保強制險。

警方提醒，依《強制汽車責任保險法》第49條規定，車主若未投保或未及時續保強制險，經舉發可處1500至3000元罰鍰；若逾6個月未投保，主管機關可依第51-1條規定移請監理機關註銷車牌。若仍使用註銷牌照上路，依《道路交通管理處罰條例》第12條規定，最高可處3萬6000元罰鍰，並須繳回車牌。

警方提醒，機車強制險的續保不可疏忽，車主應定期檢查保險狀況，以免因疏忽而遭受高額罰款或影響行車安全。

