機車騎士斑馬線不禮讓行人 造成行人及騎士受傷 警方開罰

（三峽警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市三峽區橫溪路昨（17）日8時47分發生一起交通事故，新北市三峽警分局交通分隊接獲通報後立即派員前往處理，經了解，現場為陳姓男子（91年次、持駕照正常）駕駛普重機，自橫溪路往溪東路方向行駛，行經事故地點時，與行走在橫溪路40號斑馬線上欲至對向路口的行人蘇姓婦人(46年次)發生交通事故，致機車駕駛陳男雙腳擦挫傷，行人蘇女頭部及身體受創，兩人均意識清楚無生命危險，由119送往恩主公醫院救治。

三峽分局交通分隊副分隊長陳昱仁。（三峽警分局提供）

三峽警分局指出，交通分隊員警實施事故現場繪製及協助交通管制，另調閲路口監視器影像佐證，以釐清事故原因。陳男現場實施酒測值為0。

三峽警分局表示，本案案發路口為無號誌路口，設有行人穿越道(斑馬線)，三峽警分局將依道路交通管理處罰條例第44條第4項「不禮讓行人因而肇事致人受傷」規定舉發，處1萬8,000元以上3萬6,000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年。