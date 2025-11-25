機車騎士涉逆向 疑毒駕拒測恐罰18萬元吊銷駕照吊扣車牌

cnews204251125a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市瑞芳警分局瑞芳派出所員警，昨（24）日下午執行守望勤務時，在轄內瑞芳區東和路一帶，查獲1名騎機車的周姓男子，涉嫌逆向行駛。瑞芳警分局表示，員警攔查後發現他神情恍惚、緊張異常，比對資料後發現他是毒品列管人口，依規定進行唾液毒品快篩程序。但周男拒絕配合採檢，員警依法開立告發單，除可處新台幣18萬元起的罰鍰，還要吊銷駕駛執照及吊扣車輛牌照2年，車輛則當場移置保管。

警方表示，周男在員警明確告知拒測的法律責任後，仍固執拒絕配合採檢。員警於是依法對「逆向行駛」及「拒絕接受毒品測試」，依道路交通管理處罰條例 第35條，及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第19-4條（增訂「毒品唾液快篩檢測及拒測」相關處置程序）等規定，開立告發單。

警方指出，駕駛人拒絕接受毒品唾液快篩檢測者，可處罰新台幣18萬元起的罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣車輛牌照2年。員警當場將周男的機車，依法查扣，移置瑞濱保管場。後續也將向基隆地檢署聲請強制採驗，使駕駛人無法以拒絕測試方式，規避毒品檢驗。

瑞芳警分局提醒，毒駕與拒測行為皆屬違法，對交通安全具有極大危害。毒品影響判斷反應，極易造成事故，而拒測並不代表能逃避責任，反而會面臨更多處分。也呼籲民眾務必遵守道路規定，遠離毒品，切勿以身試法，共同維護安全的用路環境。

照片來源：新北市警方提供

