機車騎士講手機闖紅燈 拒檢涉毒駕吞22張罰單

cnews204260107a08jp

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市海山警分局江翠派出所員警，昨（6）日晚間11時22分左右，在轄內民生路3段與四維路128巷口，發現張姓男機車騎士，涉嫌闖紅燈，並以手持方式使用手機，於是上前示意停車接受稽查。海山警分局表示，不料，張男拒絕停車接受稽查並逃逸，員警於後方尾隨，張男途中數次變換車道，而且未依規定使用方向燈、逆向及騎乘人行道等；最後通報攔截圍捕後，約於晚間11時36分，在縣民大道與新站路口攔停，並依現行犯逮捕。

廣告 廣告

海山警分局表示，張男被逮後，以毒品唾液快篩檢測，呈陽性反應。訊後依公共危險暨違反道路交通管理處罰條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。另外針對張男闖紅燈、手持使用行動電話、不服稽查取締、不依規定使用方向燈、騎乘人行道、危險駕駛及逆向等違規行為，依違反道路交通管理處罰條例相關規定掣單告發。

cnews204260107a07jp

警方表示，昨晚張男由民生路3段右轉往縣民大道2段，再右轉新站路、右轉站前路、右轉縣民大道、右轉新站路、左轉站前路、左轉新府路、左轉縣民大道2段一路逃逸，最後被逮捕。張男涉嫌違反道路交通管理處罰條例，共開出22張罰單，共計可處新台幣13萬1300元罰鍰。其中涉嫌毒駕部分，可處新台幣9萬元罰鍰。另外還要扣車、吊扣牌照2年。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

國家品質標章肯定 新北市為藥癮孕產婦築起避風港

不滿態度不佳引爆爭執 22歲男亮折疊刀涉恐嚇小黃運將

【文章轉載請註明出處】