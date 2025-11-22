機車騎士轉彎未打方向燈 嘉市首起唾液快篩查獲毒駕
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市警方打擊毒駕展現成果，新南派出所警網昨(21日)晚在彌陀路巡查時，發現劉姓男子騎機車轉彎未打方向燈，立即予以攔查，員警上前盤問時，察覺劉男眼神渙散、反應呆滯，疑有施用毒品情形，經劉男同意後，施以毒品唾液快篩，結果呈現二級毒品陽性反應，也是嘉市警方第一起以唾液毒品快篩試劑查獲毒駕案。
警方表示，劉男涉嫌毒駕，當場依道路交通管理處罰條例製單舉發，並將機車移置保管，後續依法採集尿液送驗，案件函送嘉義地檢署偵辦。
警方強調，毒駕行為嚴重威脅道路安全，未來將持續加強攔查與取締，全力阻絕毒駕上路，守護市民生命與財產安全。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
南警唾液毒品快篩抓到2毒駕 辦教育訓練熟悉快篩技巧
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
1個國中老師之死 竹縣府說話了
其他人也在看
房價為何居高不下？ 他曝關鍵是「持有成本太低」 掀兩派激辯：加稅是懲罰自住
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導台灣房價持續高漲、成交量卻不見明顯成長，不少人質疑市場結構出現異常。近日，有網友發文表示，台灣房價高居不下的真...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台中警處理酒後爭吵案 男持玻璃杯攻擊警員送辦
（中央社記者蘇木春台中22日電）台中警方今天凌晨獲報某民宅前有民眾酒後爭吵，員警到場處理時，其中一方梁姓男子，突手持玻璃杯砸向警方，造成1名警員手臂流血受傷，他被壓制逮捕後，全案依妨害公務等罪嫌送辦。中央社 ・ 5 小時前
中壢警方執行「雷霆除暴」 本週逮78人送辦
桃園市中壢警分局昨天（21日）晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合市警局刑事、保安、交通警察大隊等，動員99名警力，臨檢KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所，於中壢區中山路等路段部署多處臨檢點，警方表示，本週共計查獲涉嫌各類刑案78人，包括毒品案件12人、通緝犯19人等。自由時報 ・ 4 小時前
十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到
近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。自由時報 ・ 5 小時前
李四川民調領先獲市民肯定 林金結籲在野整合推最強隊伍
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員林金結針對《匯流民調》昨（21）日發布的最新2026新北市長候選人民調數據作出回應，並給予高度肯定。林金結指出，這份民調結果真實反映了新北市民對台北市副市長李四川務實工程師性格的肯定，因此李四川不論在藍綠對決或「三腳督」情境下皆保持領先，李四川無疑是目前藍營的最強人選。他同時強調，為了新北市民福祉，在野陣營...匯流新聞網 ・ 4 小時前
印政策髮夾彎 華夏減量保價
華夏（1305）21日參加證交所業績說明會透露，印度政府近期在化工品管理政策出現重大轉折，原訂12月24日上路BIS化工品強制認證制度已於11月10日突然宣布撤銷，且取消14項化工與化學品類別，市場預估應是印度原料仍高度依賴大陸所致；加上印度ADD（反傾銷稅）也未發布執行，PVC營運回到供過於求、嚴峻競爭原點。工商時報 ・ 10 小時前
2025金馬影展熱鬧閉幕 西島秀俊、桂綸鎂現身《最親愛的陌生人》映後
導演真利子哲也這回攜新作《最親愛的陌生人》三度參加金馬影展，更邀來金馬影后桂綸鎂與《在車上》日本影帝西島秀俊攜手合作，飾演一對在紐約生活的台日夫妻，看似平凡幸福的日子，卻在兒子被綁架後變調，隨著綁匪身分呼之欲出，三口之家中不能說的黑暗真相也一觸即發。擅長...CTWANT ・ 1 天前
抗中挺日！美國務院發聲 賴總統大啖水產2／美國務院首度發聲挺日本 反對武力脅迫改變台海現狀
日本與中國的外交風波持續延燒，美國國務院昨（20日）主動發聲，強調對美日同盟的承諾堅定不移，無論在台海、東海或南海，都堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。這也是美國政府在這次日中衝突升溫後首次表態。鏡新聞 ・ 1 天前
腎好人不老！網友推8大「護腎食物」 幫你顧好你的腎
腎臟不僅是身體的排毒器官，更與荷爾蒙平衡及水分代謝密切相關。然而，現代人因飲食重油重鹹、作息不規律，常使腎臟在無形中承受過多負擔。本篇將整理網友熱議的天然「護腎食物」，一起看看有哪些食材能幫助您養腎顧健康！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「護腎食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大護腎食物有哪些。NOW健康 ・ 19 小時前
深夜兩咖黑箱「撞臉」！旅客誤拖行李釀烏龍 還好最後皆大歡喜
台中市劉姓女子前天旅遊返台，開箱時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站卻已不見人車只好報警求助，而真正行李箱主人天亮後也發現錯拿行李，透過客運公司與警方取得聯繫，原來這兩只行李箱乍看之下宛如「雙胞胎」，深夜中亦難辨小細節，幸好最終在警方見證下確認內容物皆無缺漏，讓這場黑箱烏龍順利落幕。自由時報 ・ 3 小時前
茶包泡完別丟 3步驟除油污、指紋 玻璃秒變亮晶晶
台灣人愛喝茶，多數民眾泡完茶都會把茶包直接丟掉，其實用過的茶包還有其他妙用，像是紅茶中的單寧酸具有天然的清潔力，只要浸泡在熱水中約10分鐘後取出，讓茶水冷卻後倒入噴瓶，噴灑於玻璃表面，再拿超細纖維布擦拭，就能去除玻璃上的油污或指紋，變得亮晶晶。中時新聞網 ・ 2 小時前
基隆田寮河深夜驚見浮屍 78歲男溺斃遺體吊掛上岸
基隆市消防局於21日23時54分接獲通報，民眾指稱玉兔橋附近河面疑似有人溺水。信二分隊接獲後，立即派遣3輛消防車、1艘救生艇、7名消防隊員與2名義消前往，由小隊長呂俞男帶隊。消防人員於22日0時1分抵達現場，0時3分在河面發現男性遺體載浮載沉，立即展開打撈作業。歷時約26...CTWANT ・ 5 小時前
莊瑞雄、陳瑩成功促成停擺17年政策復辦 賴清德宣布重啟公地放領
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 因「公地放領」政策停辦17年，許多長期承租國有地耕作的農民無法完成權利程序，土地利用與耕作安排多年陷不確定狀態。台東縣擁有全國最高比例公有土地，至今仍有1340筆、608公頃土地因政策中斷而遲遲無法放領。對此，立法委員莊瑞雄及陳瑩在立法院多次向行政院爭取。 莊瑞雄上（10）月初質詢時，獲行政院長卓榮泰正面回應，承諾政...匯流新聞網 ・ 4 小時前
不甩政院版本！藍白再強渡關山財劃法 吳思瑤怒了：名列惡法之首
即時中心／黃于庭報導新版《財劃法》爭議燒不停，先前分配公式出大包，導致中央超過300億發不出去；國民黨、民眾黨日前再聯手通過該法修正，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」；豈料，藍白昨（21）日三又強渡關山「離島條款」，不甩行政院版本修正草案。對此，民進黨立委吳思瑤痛斥，《財劃法》絕對可以名列立院惡法之首。民視 ・ 4 小時前
首日就抓到！毒駕男違規遭攔 唾液快篩雙陽當場露餡警扣車送辦
警方迅速依程序展開調查，並對李男進行唾液與尿液雙採檢。結果出爐後毫無懸念2項檢測皆呈現第1、2級毒品陽性反應，完全坐實李男「吸完就開」的毒駕行為。警方指出，李男在施用毒品後仍駕駛汽車上路，已構成公共危險罪，當場將他上銬帶回，並依《毒品危害防制條例》及《刑法》...CTWANT ・ 1 天前
日圓續貶！日本祭出 21.3 兆日圓救經濟
日本政府於 2025 年 11 月 21 日宣布最新一輪經濟振興方案，總額高達 21.3 兆日圓。在通膨連續站上 3%、日圓匯率持續走弱的情況下，新任首相高市早苗希望透過補蘋果仁 ・ 23 小時前
「閃兵成員」陳向熙認錯 今晨剃平頭入伍
前男團「spexial」成員陳向熙（Teddy）今年5月捲入閃兵風波，在社群消失半年的陳向熙今（20日）在社群中發文致歉，並曬出理平頭的照片，據悉他今早已經搭火車到成功嶺新訓中心，未來將當替代役。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
毒品唾液快篩上路 新北警全力投入執法
記者蔡琇惠／新北報導 為落實道路交通安全、強力打擊毒駕行為，交通部會銜內政部於11月…中華日報 ・ 4 小時前
謝金燕爆氣開嗆！代言逾期被硬用又賣到海外 法院判廠商賠260萬
藝人「姐姐」謝金燕與美髮品牌「卡氛 KAFEN」的代言糾紛一審結果出爐。台北地院認定廠商台灣寶樂公司在合約到期後仍繼續使用謝金燕的肖像，甚至把印有她照片的染髮劑販售到未授權的馬來西亞地區，已構成違約及侵害肖像權，必須賠償共260萬元；至於謝主張廠商執行長直播抹黑、要求精神慰撫金250萬元，法院認為仍不足以損害其社會評價，因此未獲支持，全案可上訴。鏡報 ・ 4 小時前
恐怖情人割喉、同居女友裸奔求救 檢以殺人未遂罪起訴
桃園市桃園區於今年9月間發生一起情殺案件，莊姓女子洗澡時遭呂姓同居男友持鋸齒刀割喉，莊女摀著喉嚨從6樓租屋處裸奔至附近超商求救，呂男意圖輕生昏迷，呂男遭檢方聲押獲准，檢方偵結以呂男違反家庭暴力罪之殺人未遂案件提起公訴。檢警調查，呂男（54歲）、莊女為同居男女朋友關係，呂男認為有第三者介入，欲同歸於盡自由時報 ・ 4 小時前