機車騎士轉彎未打方向燈 嘉市首起唾液快篩查獲毒駕

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員林金結針對《匯流民調》昨（21）日發布的最新2026新北市長候選人民調數據作出回應，並給予高度肯定。林金結指出，這份民調結果真實反映了新北市民對台北市副市長李四川務實工程師性格的肯定，因此李四川不論在藍綠對決或「三腳督」情境下皆保持領先，李四川無疑是目前藍營的最強人選。他同時強調，為了新北市民福祉，在野陣營...

匯流新聞網 ・ 4 小時前