機車騎士追撞垃圾車「整人噴飛進後斗」驚險脫困
事故發生於昨日下午5時31分許，當時一輛垃圾車正沿著台南市官田區八田路三段進行例行收運作業。行車記錄器畫面顯示，垃圾車司機發現路旁有民眾準備丟垃圾，隨即停車讓民眾倒垃圾。
就在一名阿伯剛將垃圾丟進車斗的瞬間，後方突然出現一輛高速行駛的機車。穿著黑衣的騎士疑似未注意車前狀況或車速過快，煞車不及直接撞上垃圾車車尾。強大的撞擊力道使騎士當場騰空拋飛，連人帶車衝進垃圾車後斗內，而機車則反彈回路面。
突如其來的意外讓正在倒垃圾的阿伯當場楞住，回過神後發現騎士人在垃圾車後斗內，立刻放下手邊垃圾袋上前協助。所幸騎士意識清楚，在垃圾的緩衝作用下僅受到輕微擦挫傷，隨後自行從後斗爬出，站在路邊與清潔隊員交談。
警消獲報後迅速趕抵現場處理，確認騎士無生命危險後依車禍事故流程進行後續處置。警方表示，詳細事故發生原因及肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。
警方特別呼籲用路人，垃圾車在收運作業時車速緩慢且經常走走停停，駕駛人行經垃圾車作業路段時應提高警覺、減速慢行，並保持足夠的安全距離，以免反應不及發生類似事故。整起車禍過程完整被行車記錄器記錄下來，驚險畫面令人怵目驚心。
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