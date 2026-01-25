機車騎士遇警心虛逃逸 新莊警圍捕查獲涉通緝及毒駕
新莊警分局福營派出所警員陳立偉、李威霆，昨（24）日晚間執行巡邏勤務時，行經新莊區新北大道與中正路口，發現一名騎乘普通重型機車男子形跡可疑上前攔查，不料該名駕駛人拒絕配合停車受檢，隨即騎乘機車沿新北大道、中正路、富國路等路段逃逸。警方立即通報線上警力實施攔截圍捕，最終在新莊分局丹鳳派出所支援警力協助下，始成功緝獲（男、37歲）溫姓機車駕駛人。
經警方查證，溫嫌為新北地方檢察署發布之妨害自由及毒品通緝犯，另亦遭臺北地方檢察署發布不能安全駕駛通緝。另警方發現溫嫌騎乘機車時疑似有毒駕情事，遂實施唾液毒品快篩檢測，結果呈現安非他命陽性反應，警方當場依道路交通管理處罰條例第35條規定扣留該機車並開立告發單，並採集其尿液送驗。
新莊分局指出，全案通緝部分，分別移送新北地方檢察署及臺北地方檢察署歸案；另毒駕部分，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦。
新莊分局呼籲民眾切勿心存僥倖施用毒品後駕車上路，毒駕行為不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人生命財產安全。警方將持續加強取締毒品犯罪及危險駕駛行為，以維護社會治安與交通安全，請民眾遵守法令，共同營造安全的用路環境。
※【台灣好新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925(依舊愛我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
