機車騎士遭割喉亡…醫揭「頸部刀傷」拖越久越難救 緊急止血方式曝光

37歲的機車騎士在等紅燈過程中，遭張文朝頸部揮刀不幸身亡。圖／鄒保祥攝

19日北局發生恐怖攻擊，27歲兇嫌張文隨機殺人，造成4死11傷，其中一名37歲的機車騎士在等紅燈過程中，遭張文朝頸部揮刀，送醫後不治。對此，有網友在Threads詢問，就算人在醫院中，頸部大動脈被割破還是沒救嗎？貼文曝光後，有醫師表示「拖得越久越難救」。

一名網友在Threads中發布貼文，詢問「頸部大動脈被割破一定沒救嗎？就算人在醫院裡面」。貼文曝光後，引發網友熱議，耳鼻喉科醫師馬嘉宏醫師在底下留言表示，「有救，但是是醫師們的惡夢，想要在急流湧柱下找到出血點修補難上加難，加上還要隨時注意病人出血量及生命徵象，這真的需要非常優秀的醫療團隊」。

廣告 廣告

馬嘉宏醫師接著說，拖得越久血流得越多，就會越難輸血越難救。如果遇到周遭的人遭到割頸，第一原則是先確認環境安全自保，「行有餘力再來幫助他人，手指或拳頭隔著紗布衣服加壓止血，等待其他人幫忙轉送至開刀房」。

另外，住院醫師安森，則指出，遇過一些遇過一些頸部刀傷的病患，大部分是傷到淺層靜脈和肌肉，這樣一的般狀況還算穩定。他指出，如果遇到頸部刀傷，「割傷」基本上傷口比較大，「請拿衣物什麼把看到的傷口全部壓住，不要讓血一直流出來，不是要單純把傷口堵住而已，這樣反而可能讓血往頸部壓迫。也請一定要用力壓，不要讓血往呼吸道壓迫」。

安森醫師指出，如果是「刺傷」，傷口比較小，就有可能在頸部形成血腫壓迫呼吸道，一樣請用力壓住傷口，止血和防止大量出血壓迫呼吸道；呼吸道壓迫死亡都是數分鐘內的，血管有壓迫住可能還可以撐比較久。



回到原文

更多鏡報報導

北捷恐攻搶救傷患！台大醫師父女檔找到了 顏瑞昇：救人是天職

高市內閣支持率走高！最新民調曝光 67%日本人：沒必要撤回台灣有事說

公司玩千元交換禮物！她抽到「70包衛生紙」超傻眼 全場一看打臉了