機車騎士「跨雙黃線」偏離行向 逆撞貨車傷重不治

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗後龍發生死亡車禍，一名機車騎士行經勝利路，過彎時，不明原因偏離車道，不但跨越了雙黃線，還逆向撞上一輛正在倒車的小貨車，由於撞擊力道相當猛烈，騎士頭部重創，送醫不治，警方正在調查，確切的事故原因。

機車騎士過彎，突然偏離車道，逆向失控撞上小貨車，頭部重創傷勢相當嚴重，救護車到場，發現他大量失血，已經沒有生命跡象，緊急送醫急救到深夜還是傷重不治。

昨(9)日下午1點多，苗栗後龍鎮勝利路發生死亡車禍，監視器還原事故經過，白色小貨車慢慢倒車，車尾占據慢車道，後方白色休旅車繞了過去，跨越雙黃線，對向的機車騎士騎到逆向車道，撞上了小貨車，巨大聲響嚇壞不少當地民眾。

廣告 廣告

目擊民眾說：「摩托車從這邊過來，騎到對向去啊，直接碰，就撞上去了。」機車倒在路邊，車殼破裂散落到路面，小貨車的車燈也被撞破了，前擋玻璃留下明顯撞擊痕跡。

苗栗縣竹南警分局副分局長劉興謙說：「(機車騎士)不明原因偏離車道行駛，與陳姓男子駕駛之自小貨車，與發生碰撞事故，經救護人員緊急送醫救治後，仍宣告不治。」警方調查，小貨車駕駛陳姓男子沒有喝酒，63歲的機車騎士朱姓男子，為什麼會偏離車道逆向撞上小貨車，警方還要進一步調查確認。

原始連結







更多華視新聞報導

雲林貨車違規左轉車禍！ 無照騎士雙載遭撞2死

強迫蛇行？雙黃線畫成V字型 公路局：將在2週內提改善

苗栗奪命撞！翁走斑馬線遭撞飛亡 駕駛：視線昏暗

