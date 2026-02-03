機車騎20年以上⋯他陷猶豫「要修還是直接換？」網給建議

你的機車騎幾年了？有網友分享，自己有台125cc的機車，已經騎了20年以上，最近避震有點問題，讓原PO相當猶豫，不知道該不該趁機換機車，忍不住好奇其他網友的想法，「大家機車都騎幾年才換？」引發討論。

有網友在論壇PTT發文，表示自己有台125cc的機車，已經騎了20年以上，最近避震有點狀況，但其他結構都沒什麼問題，而一台機車普遍要價7到9萬，讓原PO相當猶豫，不知道該不該趁機換機車，「有時還是想催眠自己再忍一下，大家機車都騎幾年才換？」

不少網友分享「23年，買菜接小孩，繼續戰」、「四代勁戰10年了，體感跟新的沒差多少，大保養那些不能省」、「23年報到」、「15年的二代勁戰還在服役中」、「之前那台15年，其實也還可以騎，不過那時各種補助加一加1萬5就換了」、「12年，引擎一直有異音就換了」、「20+，會漏油才換的」、「20年剛報廢」、「16年，有時騎到一半會熄火，太危險只好換了」、「20+年狀況還是不錯，只是覺得該換了」、「前一部16年，常常熄火，覺得有點危險，趁又要我換電池乾脆換車了」。

也有網友給建議「每個人用車習慣不一樣，為了安全該換就換」、「會有想換的念頭就直接換吧」、「可以隨時換了，舊換新」、「到了就可以換了，機車又沒多少，換新車能享受新科技，你覺得不划算就是該換了」、「要看里程啦，有些人少騎當然磨耗少可以騎很久」、「10年車舊換新有補助，老車保養比較怕零件買不到，修車費太高就可以換新了」、「也要看總哩程數」、「老車修下去真的不划算，除非自己出工又找得到料」、「維修比買新的還貴就可以換了」。

撰稿：吳怡萱






