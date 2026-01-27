機車「不翼而飛」原是記錯 斗六警細心查證助尋回

機車「不翼而飛」原是記錯，斗六警細心查證助團圓。(記者劉春生攝)

日前一名民眾神情焦急地走進雲林縣警察局斗六分局斗六派出所，向警方報案表示機車疑似不見，請求警方協助。警員施仁傑、紀冠宇見狀立即上前關心，並耐心了解事情經過。

經了解，該名年約六十歲的李姓婦人表示，當天一早趕著上班，騎乘機車前往斗六火車站附近，因時間匆忙，隨手將機車停放在路旁便急著離開。下班後準備騎車返家時，卻怎麼也找不到愛車，無論在原本記憶中的位置或周邊道路來回尋找，始終未見機車蹤影，內心越來越焦急，深怕機車遭竊，最後只好向警方求助。

警方受理後，先安撫婦人情緒，隨即利用系統查詢，確認該機車並未遭通報失竊，排除被偷竊的可能性。為進一步釐清停放位置，警方調閱周邊監視器畫面，循線比對婦人早上騎車行進路線，耐心一段一段回放畫面，最終發現機車實際停放的位置，並非婦人原先所記得的民生路，而是位於相鄰的大同路上。

在警方陪同下，婦人順利找回機車，看到愛車安然無恙時，原本緊繃的神情瞬間放鬆，露出笑容，頻頻向警方表達感謝之意，直呼「真的太不好意思，還好有你們幫忙！」

斗六分局表示，民眾停放車輛時，尤其在陌生或車流量大的地點，建議可使用手機拍照記錄停車位置或周邊地標，避免因一時疏忽而忘記停放地點，減少類似烏龍事件發生；警方也將持續秉持為民服務精神，協助民眾解決各類突發狀況，守護地方治安與民眾安心生活。