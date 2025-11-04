機車「停1處」違規遭上鎖！畫面曝光網笑：2輪跑掉了

生活中心／王靖慈報導

假日期間常常出現停車位緊張的情況，讓民眾找車位找到頭痛。新竹巨城購物中心最近卻傳出「鎖車事件」，有網友拍下一輛機車停在汽車專用停車位上，且機車是被上鎖的狀態。事件在網路上也引發熱烈討論，還有網友戲稱這是機車車主「自備道具」，更有笑回「其實他是四輪的，兩輪早上跑掉了」。





機車獨佔汽車格 百貨商場硬起來上鎖！網笑：偽裝成重機？

這台機車停進汽車格，旁全是停著汽車。（圖／翻攝自「新竹大小事」臉書社團）

一名女網友2日在臉書社團「新竹大小事」上發文並配上3張圖，只見畫面位於新竹巨城購物中心地下停車場，一台機車立側柱停放在汽車專用停車格，後車輪被車鎖鎖上，近一看還能看見機車上被擺放立牌，上面則寫著「違規停車，已上鎖」的公告，底下還附上解鎖聯絡電話。讓原PO震驚「巨城硬起來了喔！」，還忍不住嘆「這台摩托車真的太勇敢了」。

廣告 廣告

機車獨佔汽車格 百貨商場硬起來上鎖！網笑：偽裝成重機？

機車上方被擺上違規停車的牌子，且右圖紅框中可見汽車被鎖上車鎖。（圖／翻攝自「新竹大小事」臉書社團）





機車獨佔汽車格 百貨商場硬起來上鎖！網笑：偽裝成重機？

網友見到後戲稱這是機車車主自備道具。（圖／翻攝自「新竹大小事」臉書社團）

貼文曝光後，讓許多網友表示傻眼，有網友笑著戲稱調侃，「其實這是他自備的道具」、「建議安全帽也上鎖」、「他是怎麼騎到汽車停車場的？我也算巨城專家都不知道怎麼騎到這的」、「其實他是四輪的，兩輪早上跑掉了」，也有網友疑惑反問「怎麼沒看過違規停車的四輪被上鎖阿」，但多數網友看到這樣亂停車的畫面也都贊成巨城購物中心的做法，紛紛表示「水喔！拜託那些沒有婦幼證又厚臉皮停婦幼車位的，也全部上鎖」、「沒有停在車格裡面的拜託也上鎖」。

原文出處：機車霸位遭新竹百貨硬起來「上鎖」！畫面曝光網友調侃：2輪早上跑掉了

更多民視新聞報導

「人道動福蛋」出現E代碼…網友氣炸：根本一堆亂放的

桃園阿北「移動城堡」上街闖蕩 奇葩畫面吸網朝聖

國旅最大痛點！他嘆歐洲人都「轉飛這地」

