機車.單車相撞2死！ 22歲騎士就醫3小時後離奇死亡

新北市 / 綜合報導

新北市86歲的劉姓老翁，昨(15)日下午騎自行車外出，在新店區民族路，和一名22歲的徐姓機車騎士發生碰撞車禍。當時老翁頭部受傷送醫，騎士則是意識清醒還能自行到院就醫，沒想到3小時後竟宣告不治。據了解，騎士疑似心律不整發作，而單車老翁最後也傷重不治。

救護車火速趕往現場，機車鐵馬相撞車禍，最後竟造成2人死亡，喀擦，黑色機車橫躺路邊，車殼沒有明顯的毀損，但遭撞的單車嚴重扭曲，前後車輪框都變形，單車騎士頭部受傷，被送上救護車。

華視新聞記者李思琪說：「事發地點就在新北市新店區的大豐國小前，而現場還留有當時機車的殘骸零件。」

15日下午3點多，一名22歲的徐姓騎士，騎車直行民族路，這時劉姓老翁騎單車，想要橫越馬路，雙方發生碰撞，機車當場噴飛5公尺，騎士當時手腳頭部受傷，意識清楚還能自行就醫，但卻在晚上6點陷入昏迷宣告不治，遭撞的老翁則頭部受傷，送醫後也宣告不治。

目擊民眾說：「這個啊就是駕駛啊，結果他這個手，好像挫傷嘛，有血，他還可以站起來啊，但最後沒了。」目擊民眾說：「當時他(老翁)躺在那邊，後來我就在旁邊，他躺在地上，我就趕快跑到馬路中間，怕他被車子這樣壓到。」

當時目擊民眾多協助指揮現場交通，才沒另外衍生事故，但離奇的是，自行就醫的年輕騎士最後也不治，明明當下還意識清醒，根據了解疑似是心律不整發作，而一場車禍導致老翁騎士雙亡，警方調查騎士當時疑似有超速，不過詳細肇事原因仍有待釐清。

