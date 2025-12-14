機車「後座環抱」會被罰？情侶騎車嚇壞 警方揭「4情況」會開單

實習記者藍子瑄／綜合報導

台中市交通警察大隊出面澄清，強調「環抱」本身並不違規。（示意圖／翻攝自Pexels）

不少情侶、家人騎機車時，後座乘客為了安全感或保持平衡，會自然地環抱駕駛，但近期網路卻瘋傳「機車後座乘客環抱駕駛人會被開罰」，讓不少民眾騎車時心驚驚，深怕一個動作就被開單。對此，台中市交通警察大隊出面澄清，強調「環抱」本身並不違規，真正會被開罰的情況包括後座乘客側坐、未坐穩、或未配戴安全帽等危險乘坐行為，依法可處新台幣 300 至 600 元罰鍰。

台中市交通警察大隊說明，依據《道路交通安全規則》第 88 條，並沒有禁止機車後座乘客環抱駕駛人的相關規定。也就是說，只要乘客正常乘坐、坐姿穩妥，無論是扶著駕駛、抓安全把手，或是環抱駕駛，都不屬於違規行為，更不會因此被開罰。

不過警方也提醒，雖然「環抱」本身不違規，但若出現危險乘坐情形，仍可能依法開罰。像是後座乘客側坐、未坐穩，或未配戴安全帽等情況，則可能依《道路交通管理處罰條例》第 31 條第 5 項，處 300 至 600 元罰鍰。

為了行車安全，警方也同步提出提醒，呼籲機車駕駛與乘客務必遵守基本安全原則，包括「全程坐好坐滿、不側坐」、「後座乘客應緊握扶手或抓穩」、「確實配戴安全帽並繫妥帽帶」，以及行車時隨時注意路況、保持車身平衡。

