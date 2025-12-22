機車、水泥車並行擦撞 6旬女騎士倒地遭輾過重傷
這真的是相當可怕的場景，台南永康發生預拌水泥車和機車擦撞的意外，機車就在水泥車頭的位置，雙方擦撞後，騎士倒地，被水泥車右後車輪輾過，意識不清，後方雙載機車來不及剎車又撞上來倒地，肇事水泥車駕駛說根本沒看到人，更不知道有勾到機車，是撞到聲響才知道出事了。
永康的復興路上車流量相當大，這輛預拌水泥車出現時，車邊還緊鄰著三輛機車，其中一輛機車突然倒地，騎士的安全帽也甩落掉地，水泥車輾過騎士，後方雙載的機車來不及剎住，撞上倒地的機車，雙載的人車也跟著倒地，整個車禍現場血跡斑斑，被輾過的60歲楊姓女子，頭、臉撕裂傷，意識不太清楚送醫急救，而雙載倒地的機車，騎士和乘客也飽受驚嚇，一直說什麼都不知道。
追撞機車乘客：「你們直線騎過來嗎，對啊我們都直線，那這輛機車也直線嗎，我不知道我不知道，那時大車也是和你們同行嗎，我不知道我們都沒注意大車，我們騎車要注意好就好對不對。」
而預拌水泥車的37歲鄭姓駕駛則說，他是直行，但是當時根本看不機車就在車邊，發生碰撞後才發現機車倒地。
預拌水泥車駕駛VS記者：「（你沒有看到她？）沒有沒有完全沒有看到她，（當時怎麼撞的你也不知道？）就不知道我只聽到聲音，轉頭就已經看到有人躺在那邊，我就馬上停下來，她的傷勢還滿嚴重的，因為她剛開始躺在那邊，我下來看她躺在那邊都沒有動，她一直吐血，調那支監視器，說好像我前面有勾到她，可是我根本沒有看到她的人。」
雖然肇事原因仍待警方進一步調查，但是警方提醒大車視線死角多，機車真的要遠離大車，千萬不要在大車邊併行。
