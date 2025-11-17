機車「被偷」急報案 原來是健忘鬧烏龍

一名男子忘了機車停在何處？報案失竊，永康警方很快就幫他找到了。（民眾提供）

記者黃文記／永康報導

永康區一名男子忘了機車停在何處，遍尋不著，以為失竊，向永康警分局永信派出所報案。員警根據他的描述，判斷「機車應該沒丟」，憑藉經驗在距離男子所說的「失竊地點」約三百公尺處找到，男子才想起原來前一天晚上曾移動車子，卻忘了停在何處。

警方表示，一位唐先生一大早緊張報案說他的重機車被偷了，獲報員警一聽他的描述就覺得怪怪的，靠著專業推理，只花了一點時間就找到車了。原來，機車根本沒被偷，是他自己忘記停在哪裡！

受理的兩位警員先在唐先生說的停放地點附近找了一圈，沒有任何發現。他們也查了監視器，發現這輛重機車根本沒有騎走的紀錄。員警憑藉多年的辦案經驗和「地緣分析」，推測唐先生可能是在回家的路上，一時恍神，把車子停到自己比較不熟的地方。於是，他們擴大搜索範圍，果然，在距離唐先生報案地點大約三百公尺外的復國里活動中心前面，發現了那輛「失蹤」的重機車！唐先生才想起來他忘了停在那裡。

永康分局長洪宏榮也提醒民眾，如果擔心自己健忘，停車時記得拿出手機拍一張車子和旁邊門牌、路牌的合照，才不會像唐先生一樣虛驚一場！