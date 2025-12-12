機車「裝1物」上路收900元罰單 法院駁回撤銷請求原因曝

提升夜間能見度，高雄一名蘇姓女騎士將機車車頭兩側的反光片改為恆亮燈光。（示意圖／翻攝自photoAC）





提升夜間能見度，高雄一名蘇姓女騎士將機車車頭兩側的反光片改為恆亮燈光，卻因此吃上900元罰單。她認為此舉有助安全，不服處分向法院提起行政訴訟，但高雄高等行政法院審理後仍維持原裁罰。

蘇女行經楠梓區高楠公路路口時遭警方攔查，員警發現車頭左右側的反光標誌並非一般被動反射外部光線。（示意圖／翻攝自pexels）

判決書指出，今年5月14日深夜，蘇女行經楠梓區高楠公路路口時遭警方攔查，員警發現車頭左右側的反光標誌並非一般被動反射外部光線，而是會持續發亮的燈具。警方認定她擅自變更原廠規格，依《道路交通管理處罰條例》第16條開罰。

蘇女在訴訟中辯稱，原本的反光片在夜間辨識度不佳，因此才換成橙色小燈提升可視性；顏色與反光片一致，也未造成危險，反倒有助其他駕駛注意到機車。對此，交通局指出，該型號機車出廠時僅配備圓形橙色反光片，並無燈具設計；她改裝的燈光亮度明顯較強，不僅外觀與原件差異大，也可能讓其他用路人誤判車輛位置與行駛方向。

法院對此案做出判決。（示意圖／翻攝自pexels）

法院審酌《道路交通安全規則》第39條之2及相關檢驗規範後認為，機車側邊應使用反光標誌，其目的在於被照射時反射光線，而非自行發光。若改成類似頭燈或尾燈亮度的恆亮裝置，易造成眩光，影響他人判斷，與原始設計理念不符。

法官比對現場照片、車審資料與警方紀錄後確認，該燈具確實呈現恆亮狀態，功能與反光裝置有本質差異，屬變更原規格設備；蘇女也承認曾更動。法院並指出，她具備駕照，應理解相關規定卻仍未注意可能違法，至少具有過失。因此法院認定原處分並無不當，駁回蘇女的撤銷請求，900元罰單維持原判。

