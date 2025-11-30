機車「車牌遭註銷」騎上路被逮 男一查傻眼竟因1疏忽

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市第五分局水湳派出所員警在巡邏時，攔查一部違規跨越雙黃線的藍色機車，卻意外發現車輛使用「車牌遭註銷」的狀況。陳姓男子聽聞後驚訝不已，原以為車牌遭竊或有誤，直到員警出示監理單位資料，他才發現竟是因「忘記續保強制險」才導致車牌被註銷，不但要面臨罰鍰，還白白損失至少1,500元。

水湳派出所所長涂嘉佑與警員程畯宏於陳平路左轉榮德路時，見一部藍色機車違規跨越雙黃線，遂上前攔查。巡邏車內的智慧車載系統同步跳出警示，顯示該車牌狀態異常。員警詢問陳男為何騎乘遭註銷車牌之車輛上路，陳男一頭霧水。經員警說明並出示註銷畫面後，陳男才恍然大悟，承認自己疏忽未留意強制汽車責任保險已過期，導致車牌遭監理機關註銷。

水湳派出所員警路檢違規機車時，發現車輛使用遭註銷之車牌，當場向騎士查證相關資料。（圖／記者林家嘉翻攝）

第五分局長劉其賢提醒，《道路交通管理處罰條例》第12條規定，使用遭註銷之牌照可處車輛所有人最高3萬6,000元罰鍰，並會被扣繳車牌；依《強制汽車責任保險法》第49條規定，未依規定投保或未續保者，由監理機關處以罰鍰：汽車3,000至1萬5,000元、機車1,500至3,000元、微型電動二輪車750至1,500元。若未投保車輛肇事，最高更可處3萬2,000元。另依第51-1條規定，逾六個月未投保者，主管機關得移請監理單位直接註銷牌照。警方呼籲車主務必定期檢查強制險期限，如對車牌是否遭註銷有疑慮，可向監理單位查詢，以免因疏忽吃上高額罰單。

