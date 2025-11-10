"機車3貼"童沒戴帽! 女子邊騎車.邊拿手機險象環生

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏、林子翔 台中報導

台中市區出現機車危險三貼，一名女子騎車載孩童，兩個小孩都沒戴安全帽，女子還一手騎車，一手拿手機，目擊者拍下畫面po網。警方說目前沒接獲報案，沒戴安全帽，可透過檢舉來開罰，其餘違規項目，必須警方巡邏看到，當場攔查開罰。

民眾在車上，看到一輛機車三貼，只見兩個小孩，一個站在機車腳踏板上，一個坐在後座，但兩個小孩都沒戴安全帽，更恐怖的是，騎車的那位女騎士，竟然一手催油門，一手拿手機。目擊者在車上拍下畫面po網說，這位媽媽，邊騎車還邊講手機，希望你們平安。有網友留言說，她眼睛看手機，拿小孩安全開玩笑，孩子們投錯胎了，連安全帽都不給孩子買。

民眾：「很危險啊尤其是又單手，單手打電話分心的狀況下，你如果臨時突然急煞車的話，還是有車子衝出來，你可能會造成車子倒閉，然後小朋友就跌倒了啊。」

民眾：「我覺得好可怕，如果不小心碰到怎麼辦，撞到怎麼辦太可怕了，她小孩子還蠻大的，應該是可以戴安全帽了。」





網友心疼孩子沒戴安全帽，批騎士的行為是拿小孩安全開玩笑。（圖／翻攝網路）









三貼上路又沒給孩子戴安全帽，這樣的畫面，讓其他媽媽看了直呼好可怕。發文者說，影片拍攝時間，就在9日週日下午三時多，地點在台中市南區國光路，轄區警方查無報案資料，但媽媽誇張的違規行為，民眾可以檢附相關資料，上網檢舉！

台中第三分局正義所副所長盧建勝：「未依規定戴安全帽，可處駕駛人新台幣五百元罰鍰，本案需由民眾透過警察局網站，上傳檢舉內容，經受理人員檢視內容無誤後，將逕行舉發。」





台中驚見「機車３貼」童沒戴帽！ 女子還手持手機騎車險象環生

影片拍攝地點在台中國光路建成路口附近，車流量非常大。（圖／民視新聞）









至於手持行動電話，以及未依規定前座附載兒童，依現行法規，並非民眾可檢舉項目，需經由警方現場攔查舉發。只是罰錢事小，生命誠可貴，家長們搭載小孩，還是要按照規定，給孩子戴上安全帽吧！

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

