機車E化定檢逾四成響應 南市環保局籲車主按時驗車免受罰





為持續提升臺南市空氣品質，環保局加強列管逾期未定檢機車。目前臺南市機車設籍數約97萬輛，已有約43萬名車主響應E化定檢通知；今年迄今已開出近4千張機車逾期未檢驗罰單，請車主務必於機車發照月份前後一個月內完成定檢，以免荷包失血。

環保局指出，依規定，機車出廠滿5年，且未向監理機關申請報廢或暫停使用者，每年均須進行排氣檢驗。逾期未檢驗者，先處500元罰鍰並限期改善；逾應檢驗日起六個月仍未檢驗者，再處3,000元罰鍰，若仍未改善，就會移請公路監理機關註銷牌照。

為落實淨零碳排，機車定檢通知將自115年起全面E化無紙化。考量長輩使用習慣，環保局提供可綁定親屬手機的服務，每支手機可綁5台車，並於定檢站提供提醒貼紙供張貼於儀表板或置物箱內。另也透過定檢站教育訓練、布條宣導、圖卡與垃圾車廣播等多元方式推廣E化通知系統，當車輛屆應定檢月份，環保局即透過E化簡訊準時通知車主到檢，避免因遺忘驗車時間而受罰，貼心便利兼顧環保效益，籲請民眾一起響應。

為減少燃油機車排放污染，臺南市推出電動機車汰換補助，凡戶籍與車籍皆在臺南，汰換103年12月31日前出廠之老舊機車為電動機車，可申請最高35,500元補助。細節可洽補助專線06-3358262及06-3354359或上https://lowpoll2.easylife.net.tw/apply_select_type.aspx查詢。

