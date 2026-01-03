機長痛毆副機長？ 長榮發聲明：暫停派飛調查中

長榮航空傳出一名機師日前疑似在美國超速滑行，副機師制止卻遭施暴。長榮航空今（3日）晚發布聲明表示，該航機並無超速勿以訛傳訛，已啟動調查釐清事實，該正駕駛已暫停派飛，調查完畢後將召開紀律委員會審議。

長榮航空說明，依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder, QAR）資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事。本公司亦已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。

廣告 廣告

針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空於事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，本公司也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。

長榮航空說，基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board, DRB）進行審議。

長榮航空強調，飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值，公司亦高度重視同仁之專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序之行為，均將秉持審慎、嚴謹之態度妥善處理。

更多中時新聞網報導

柯震東重看九把刀電影喊感動 新作秀《功夫》

2025台灣體壇10大新聞回顧》SBL假球案 球員遭重懲

徐若瑄秀蠻腰 快歌組曲掀回憶殺