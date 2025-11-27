機關文件夾千元鈔 地方文創「舒喜巷」創辦人涉行賄獲緩起訴

「舒喜巷」共同創辦人黃飛霖涉嫌行賄稅務人員獲緩起訴處分。翻攝舒喜巷官網

創辦地方文創工作室「舒喜巷」的齊飛文創工作室負責人黃飛霖，2023年因申報營業所得稅時，欠缺相關憑證，去年12月經國稅局板橋分局賴姓承辦人通知後，寄發同意書給黃男，黃男為求稅務案件順利處理，回函時在文件內夾帶1張千元紙鈔，涉嫌行賄賴員，案經法務部廉政署移送偵辦，新北地檢署偵結後，考量黃男犯後坦承犯行，犯罪情節尚屬輕微，予以緩起訴1年。

黃飛霖為知名文創工作者、攝影師，因熱愛尋訪舊街區巷弄，後與友人在北市大稻埕共同創辦「舒喜巷」文創平台，以「文創市集」、「藝文展演」與「慢城生活」為主軸從事地方文創工作，黃飛霖也成立「齊飛文創工作室」舉辦各式活動。

2023年，黃男申報年度營業所得稅時，欠缺相關憑證，國稅局板橋分局賴姓承辦人去年12月發函通知提供帳簿、憑證等資料以供查核，黃男接獲通知後，與賴員聯繫，對方告知，若未能提供，將由稽徵機關逕行核定，黃男表示同意，賴員遂寄發同意書供黃男簽名寄回。

不料，黃男簽署文件後，為求稅務案件得以順利處理，竟將1張千元鈔票夾附於同意書，郵寄回覆予賴員，後經法務部廉政署發現後，將黃男依《貪污治罪條例》行賄罪嫌移送偵辦。

黃男接受調查時對於犯行坦承不諱，並表示深感悔悟，新北地檢署偵查終結後，認黃男因一時失慮致罹刑章，且犯後已坦承犯行，考量其行為所生危害非鉅，犯罪行為尚屬輕微，予以緩起訴處分1年，須向國庫支付2萬元。



