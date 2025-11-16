機、單車相撞「他自行報警、掛號卻突亡」單車翁搶救也宣告不治

社會中心／新北報導

騎單車的劉姓老翁最終傷重不治。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區15日發生一起嚴重死亡車禍。一名徐姓男子（22歲）騎機車行經民族路往中正路方向，靠近大豐國小時，與另名騎單車的劉姓老翁 (86歲）發生碰撞。徐男送醫前，一度意識清醒，除自行報案外，還向警方表示要自行就醫，沒想到，看診過程中，徐男突然昏迷，緊接就就病情急轉直下搶救不治；至於劉姓老翁送醫經搶救後，也宣告身亡。



警方指出，徐男15日下午騎機車行經民族路時，在大豐國小附近與右側起步的劉姓老翁發生碰撞後雙雙倒地；起初，徐男剛開始仍能自行報案，但不久後就突然暈厥，當場失去意識，後續經搶救後，仍因頭部創傷不治。劉姓老翁則因為傷勢過重，最終也宣告不治。

警方初步研判，肇事原因疑似為騎腳踏車的劉翁起步時，未注意其他來車，而機車駕駛徐男則疑有超速行駛。雙方駕駛酒測值皆為0；詳細案情，仍將進一步調閱相關資料釐清肇因。

