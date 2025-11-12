橫向卷軸遊戲《Possessor(s)》正式上市限時85折！特價新台幣253元

世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 搭檔屢獲殊榮的遊戲工作室 Heart Machine 共同宣布，今日備受期待的動作遊戲 《Possessor(s)》 現已於 PC 和 PlayStation 5 平台同步上市，歡慶遊戲正式推出更直接祭出 85 折優惠，售價新台幣 253 元、港幣 96.05 元。

（來源：Devolver Digital官方提供）

在《Possessor(s)》中，玩家將扮演宿主盧卡，一位被困於三途市（Sanzu City）的高中學生。三途市是一座龐大的城市，在一場跨維度災難之後，這裡充滿了各種另一個維度的恐怖生物。盧卡的身體被摧毀後，她與剛剛獲得自由、需要宿主的惡魔瑞姆達成了交易：必須攜手奮戰、嘗試共存，為了活下去而戰鬥。

廣告 廣告

《Possessor(s)》巧妙地融合了平台格鬥遊戲的精準戰鬥與類銀河戰士惡魔城（Metroidvania）的探索機制。它在一個細節豐富、相互連接的世界中，帶來了兼具美感、以連續打擊為導向的動作體驗和絲滑的移動機制。玩家將探索被摧毀的摩天大樓、被淹沒的水族館以及其他令人難忘的環境 —— 所有場景皆以手繪角色搭配引人注目的 3D 背景，呈現出令人驚豔的視覺美學。

遊戲特色

精準的平台跳躍

掌握緊張刺激的空中戰鬥和快節奏的平台跳躍，並運用種類繁多的武器和升級。

破碎的世界

探索相互連通的三途市廢墟，其中充滿了秘密、危險與殘存的美麗。

複雜的敘事

遭遇並協助一群因悲劇而蛻變的、具有深度人性化的角色群。

踏上災難洗禮後的城市，學會互相依存並活下去吧！《Possessor(s)》現已登陸 PC 和 PlayStation 5 平台，限時優惠 85 折，售價新台幣 253 元、港幣 96.05 元。想要鎖定遊戲最新消息，務必將其加入願望清單，並追蹤 Devolver Digital 台灣官方 Instagram (devolverdigital_tw) 把握即時遊戲資訊。

－

以上內容為廠商提供資料原文