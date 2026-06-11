橫向國道擬收費？ 邱議瑩呼籲恐增偏鄉負擔

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立法委員邱議瑩於2012年10月8日在立法院院區為高雄偏鄉民眾表達反對橫向國道收費的請願。(邱議瑩提供)

針對交通部高速公路局近期研議橫向國道收費報告，立法委員邱議瑩今(11)日表達強烈反對立場。她強調，交通部在長遠規劃與檢討國道基金財務之餘，政策評估絕對不能只看冷冰冰的財政數字，而應將偏鄉居民的生活成本、農民的運輸負擔以及城鄉交通公平性納入核心考量，切勿將基金的財務壓力直接轉嫁給地方鄉親。





邱議瑩指出，以高雄在地為例，國道十號是旗山、美濃、六龜及甲仙等地區的重要交通命脈，緊密牽動著偏鄉長輩看病、孩子上學及居民日常往返市區的通勤需求。十多年前此議題就曾引發地方強烈反彈，因為這並非紙上試算的帳目，而是鄉親每天真實承受的生計壓力。尤其農民運送農產品本就面臨油價與肥料等成本重擔，若再加收通行費，將進一步壓縮其生存空間。

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邱議瑩強調，橫向國道不收費的理據過去存在，現在也一樣成立。交通部與高公局應審慎面對地方疑慮、充分聽取基層聲音，具體評估對偏鄉通勤與產業發展的實質影響。未來任何相關政策的研議，皆應以地方民生需求與城鄉公平為優先指導原則，拒絕讓偏鄉居民承擔不合理的交通負擔。